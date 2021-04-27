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«الغذاء والدواء» تفنِّد 4 مفاهيم خاطئة حول لقاحات فيروس كورونا

«الغذاء والدواء» تفنِّد 4 مفاهيم خاطئة حول لقاحات فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=977177
المناطق_ الرياض

فندت الهيئة العامة للغذاء والدواء 4 مفاهيم خاطئة حول اللقاحات، وردت عليها بالأدلة العلمية. 

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن الادعاء بأن «بعض الأمراض التي تستخدم لها اللقاحات بدأت بالفعل بالاختفاء قبل إدخال هذه اللقاحات»، ليس صحيحا لأن الدراسات والتقارير المنشورة في هذا المجال أثبتت إمكانية عودة الأمراض في حال إيقاف استخدام لقاحاتها. 

وحول الزعم بـ «وجود تقارير بشأن عدم فاعلية هذه اللقاحات وإمكانية ظهور المرض لدى المطعمين» قالت الهيئة: إن حدوث مثل هذه الحالات يكون محدودا جدا، كما أن فرصة ظهور المرض لدى الأطفال غير المطعمين قد تصل إلى 100% بينما لا يزيد على 1- 2 % عند الأطفال المطعمين. 

وشدد الهيئة على أن المزاعم المتعلقة «بوجود شكوك حول ملف السلامة الدوائية لهذه اللقاحات» غير صحيحة لأن اللقاحات تتم دراسة جوانبها الفنية والعلمية قبل تسجيلها للتأكد من فاعليتها وسلامتها، إذ تراقب بعد تسويقها بشكل مستمر برصد الأعراض الجانبية الضارة لها، وإجراء الدراسات اللازمة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة. 

واستكملت الهيئة: أن البيانات المتاحة من الدراسات والمراجعات العلمية تشير إلى أن إعطاء اللقاحات في وقت واحد ليس لها آثار ضارة على الجهاز المناعي الطبيعي للأطفال، لذلك لا صحة للمفاهيم التي تزعم أن إعطاء لقاحات لأمراض متعددة في الوقت ذاته، قد يزيد من مخاطر الأعراض الجانبية الضارة والتأثر على الجهاز المناعي.

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