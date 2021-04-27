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70 كاميرا حرارية عالية الدقة لسلامة قاصدي بيت الله الحرام

70 كاميرا حرارية عالية الدقة لسلامة قاصدي بيت الله الحرام
http://almnatiq.net/?p=977180
المناطق_واس

تعمل 70 كاميرا حرارية عن بعد وبدقة عالية موزعة على أبواب المسجد الحرام على الكشف عن درجات الحرارة للأشخاص في أثناء الدخول للمسجد الحرام, وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ للمحافظة على سلامة قاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين ليؤدوا عباداتهم في بيئة صحية سليمة وآمنة.
ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تلك الكاميرات الحرارية التي تقوم بآلية التعامل مع الألوان، وترصد درجة حرارة الجسم لكشف أعراض المشتبه في تعرضهم للفيروس وتبعد الكاميرات الحرارية بحد أقصى ستة أمتار عن مرتادي بيت الله الحرام، وهي عالية الدقة، وتستطيع تمييز من تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة.

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