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أمين منطقة عسير يقف ميدانياً على معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار التي شهدتها المنطقة

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أمين منطقة عسير يقف ميدانياً على معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار التي شهدتها المنطقة

أمين منطقة عسير يقف ميدانياً على معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار التي شهدتها المنطقة
http://almnatiq.net/?p=977183
المناطق_عسير

وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم، على عدد من مواقع تجمع مياه الأمطار التي شهدتها مدينة أبها، حيث وجهه فوراً على معالجة الاضرار التي تسببت فيها تلك التجمعات .
وأكد الحميدي خلال الجولة أن الأمانة استنفرت جهودها للعمل على معالجة الأضرار الناجمة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، ونزح المياه، وإيجاد الحلول العاجلة لتصريف مياه الامطار من الطرقات ومعالجتها، وإزالة العوائق من الأشجار والأتربة التي جرفتها المياه وتسببت في إغلاق بعض مجاري المياه.
مشيرا الى ان الأمانة وكافة البلديات قد رفعت درجة الاستعداد والتأهب لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، مع متابعة توقعات الأرصاد الخاصة بالحالة المطرية.
ودعا الحميدي كافة الادارات المختصة في الأمانة إلى الرفع بتقرير مفصل عن البلاغات الواردة على رقم الاتصال الموحد 940 بشأن نقاط تجمع المياه لمتابعة المعالجة لها بشكل فوري وعاجل .

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