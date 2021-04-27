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انطلاق فعاليات يوم اليتيم العربي في الرياض بحضور الأيتام والأسر الكافلة لهم

انطلاق فعاليات يوم اليتيم العربي في الرياض بحضور الأيتام والأسر الكافلة لهم

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انطلاق فعاليات يوم اليتيم العربي في الرياض بحضور الأيتام والأسر الكافلة لهم

انطلاق فعاليات يوم اليتيم العربي في الرياض بحضور الأيتام والأسر الكافلة لهم
http://almnatiq.net/?p=977193
المناطق_ الرياض

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم الثلاثاء فعاليات يوم اليتيم العربي الافتراضية والداخلية التي اطلقها الفرع والدور الإيوائية التابعة له بحضور مستفيديها من فئة الأيتام والأسر الكافلة والمهتمين والمهتمات بالشأن الإجتماعي .

وتتنوع الفعاليات مابين محاضرات تثقيفية عن بعد حول اثر التربية في نشأة اليتيم مثل محاضرة “اسرتك تربيتك ” للاستاذة نورة الأحمري و” طفلي والإبداع ” للمدربة هدى الفضلي بالإضافة إلى عرض بعض المقاطع المرئية والنماذج الناجحة للأيتام ويصاحب الفعاليات منصة تعريفية عن نظام الأسر الكافلة داخل مبنى فرع الوزارة كما تشتمل الفعاليات أيضاً على بعض الفقرات الشعبية الترفيهية التي اقيمت بالتعاون مع مجموعة من الفرق التطوعية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

تأتي هذه الفعاليات ضمن الرعاية المتكاملة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفئاتها المشمولة بالرعاية ومن ضمنهم فئة الأيتام داخل دور الإيواء وخارجها .

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