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وزير الداخلية يعلق على رؤية 2030: تنمية شاملة برعاية القيادة وعزيمة المواطنين

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وزير الداخلية يعلق على رؤية 2030: تنمية شاملة برعاية القيادة وعزيمة المواطنين

وزير الداخلية يعلق على رؤية 2030: تنمية شاملة برعاية القيادة وعزيمة المواطنين
http://almnatiq.net/?p=977196
المناطق_ الرياض

علق وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى عزيمة المواطن ومساهمة جميع الجهات لتحقيق مستهدفاتها. 

وقال الوزير، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة وتوجيه سمو ولي العهد وبعزيمة المواطن للمشاركة في تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة، نشهد اليوم وبمرور 5 أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030 مساهمة جميع الجهات في تحقيق مستهدفات هذه الرؤية الطموحة.

إلى ذلك انطلقت رؤية المملكة 2030 لتكون طرحًا استثنائيًّا في تاريخ المنطقة، وفي السنوات الخمس الماضية، شهدت المملكة إجراء إصلاحات غير مسبوقة على نموذج تشغيل القطاع العام والاقتصاد والمجتمع ككل. مما أرسى أسس النجاح للمستقبل، ورغم التحديات إلا أن المملكة اكتسبت خبرات وافرة عززت ثقتها في تحقيق الأهداف مستقبلًا، وتم تحسين فعالية الحكومة واستجابتها ، وفتح فرصًا للنمو والاستثمار، فضلًا عن انفتاح المملكة العربية السعودية على العالم، وتدشين منصات للنمو المستقبلي، وتحسين نوعية حياة المواطنين.

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