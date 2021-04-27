بلدية بيشة تغلق ٢٩ منشأةً بعد تنفيذها ١٧٦ جولة رقابية وتضبط ١٨٥ مخالفةً

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قامت بلدية بيشة ممثلةً بالفرق الرقابية المختصة بجولات ميدانية رقابية على المطاعم وما في حكمها من المنشآت الغذائية والتجارية، وذلك للتأكد من سلامة كل مايُقدم للمستهلك والتأكد من الاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية داخل هذه المنشآت والعاملين بها.

في ضوء ذلك، قال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن البلدية خلال أسبوع عمل قامت بما يصل إلى ١٧٦ جولة رقابية في فترات صباحية ومسائية، مؤكدًا أن اللجان المعنية والفرق الرقابية رصدوا ١٨٥ مخالفةً متنوعة للاشتراطات وتم إغلاق ٢٩ منشأةً، موضحًا أنه تمت مصادرة كميات مختلفة من الغذاء غير الصالح للاستهلاك خلال الجولات.

وأضاف ابن جلبان أن الجولات الرقابية مستمرة مع أهمية التشديد على التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية والتدابير الوقائية، مفيدًا أن المخالفات المرصودة داخل المحلات تنوعت بين سوء النظافة العامة والعاملين وانتهاء التراخيص النظامية والشهادات الصحية وعدم التقيد باللبس الموحد وسوء الحفظ والأدوات المستخدَمة والتي استوجبت تطبيق الغرامات والإغلاقات، لافتًا إلى أن بلدية بيشة عملت على تكثيف الجولات وأعداد المراقبين الميدانيين مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وعدم التهاون في المخالفات المرصودة، موجهًا الجميع بضرورة التواصل لرفع الملاحظات والبلاغات عبر ٩٤٠ وعلى مدار الساعة.

الجدير بالذكر، فإن بلدية بيشة واستمرارًا لأعمال الحملة الرقابية لأمانة المنطقة تعمل منذ بداية الشهر الكريم بخطط ميدانية على تكثيف الجولات الرقابية؛ حفاظًا على صحة الجميع وحرصًا على تقديم غذاء آمن وصحي.