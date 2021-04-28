إقبال كبير على فعاليات ملتقى ليالي بيشة الرمضانية

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بإشراف بلدية بيشة شهدت فعالية ليالي بيشة الرمضانية إقبالاً كبيرًا وملحوظًا من أهالي وزوار المنطقة، وذلك لحضور الفعاليات المُقامة المتنوعة التي تشهدها ليالي الملتقى حاليًا.

وفي ذات السياق، قال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن الفعالية تقام وسط تنظيم وإعداد مسبق من جميع النواحي من ضمنها الإجراءات الاحترازية وذلك في فندق الخبتي جراند، مؤكدًا حرص البلدية على الشمولية في الفعاليات لجميع أفراد الأسرة.

وأضاف ابن جلبان أن الفعاليات بدأت من العاشر من رمضان ومستمرة حتى يوم ٢٠ رمضان من الساعة التاسعة مساءً وحتى الواحدة صباحًا، مؤكدًا أن الفعاليات شهدت إقبالاً كبيرًا ولافتًا ومنها: الخوص والحياكة والخياطة وعرض قطع تراثية لهوية المنطقة وركن الأزياء والطفل، مشيرًا إلى حرص البلدية على هذا الحدث لأنه يمثل فرصةً لتعزيز التواصل والتكامل في ظل الفقرات المقامة لجميع الشرائح العمرية.