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محافظ حفر الباطن يفتتح مختبر الجزيئات الحيوية PCR لفحص كورونا المستجد

محافظ حفر الباطن يفتتح مختبر الجزيئات الحيوية PCR لفحص كورونا المستجد

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محافظ حفر الباطن يفتتح مختبر الجزيئات الحيوية PCR لفحص كورونا المستجد

محافظ حفر الباطن يفتتح مختبر الجزيئات الحيوية PCR لفحص كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=977211
المناطق_حفر الباطن

أفتتح اليوم صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن وبحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي مختبر الجزيئات الحيوية PCR، بالمختبر الإقليمي وبنك الدم بصحة المحافظة ، والذي يتيح إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا “كوفيد 19″، وذلك بعد اكتمال تجهيزه بأحدث التقنيات عالية الدقة والتخصص، ودعمه بجميع المستلزمات اللازمة وتدريب العاملين فيه على إجراء الفحوص، واعتماده من قبل هيئة الصحة العامة ” وقاية ” ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة للتوسع في اعتماد المختبرات الطبية في القطاع العام المؤهلة والقادرة على التعامل مع فحص العينات المخبرية، وفق أعلى معايير السلامة والجودة، للكشف عن فيروس كورونا “كوفيد 19″، بهدف الوصول للحالات في وقت أبكر ومحاصرتها والسيطرة عليها.ورفع سموه الشكر والتقدير لولاة الأمر- حفظهم الله – على ما يولونه من عناية فائقة بصحة المواطن والمقيم، وبما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم سخي واهتمام كبير من قيادة البلاد – حفظها الله – والتوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة، مثمناً سموه، الجهود التوسعية والتطويرية التي تبذلها وزارة الصحة بمتابعة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.من جهته قدم مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي الشكر والتقدير لسمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود على رعايته الكريمة لافتتاح مختبر الجزيئات الحيوية PCR، بالمختبر الإقليمي وبنك الدم ودعمه المستمر لتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة في ظل ما يحظى به القطاع الصحي بالمحافظة من دعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة وبدعم مستمر من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لتأمين مختبر فحص كورونا والذي سيتيح للمحافظة سرعة فحص حالات الإشتباه وإظهار نتائج العينات خلال ساعات بعد أن كانت بالأيام دون الحاجة لإرسالها الى مختبرات خارج المنطقة توفيراً للوقت والجهد

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