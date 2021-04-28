فرق التطوع بالهلال الأحمر في حائل تنفذ 11 مبادرة مجتمعية خلال شهر رمضان

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نفذت الفرق التطوعية التابعة لفرع الهلال الأحمر بمنطقة حائل خلال شهر رمضان المبارك، أعمالها التطوعية في 11 مبادرة، قدمها 87 متطوعاً ومتطوعة من خلال 1496 ساعة تطوعية، وذلك لتجسيد الدور الذي تقوم به الهيئة في مشاركاتها الاجتماعية، وتعزيز قيمة العمل التطوعي ونشر الوعي، وترسيخ قيم المبادرة والمنافسة الإيجابية، والمشاركة في الأنشطة الرمضانية من خلال خدمة المجتمع.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة محمد حمد الطيار بأن المبادرات تمثلت بالمشاركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس “كورونا” بعدد من المساجد والجوامع أثناء صلاة التراويح، وكذلك المشاركة في تنظيم حملة التطعيمات في مركز لقاحات كورونا الثاني بمركز صلاح الدين، بالإضافة إلى المشاركة في تدشين حملة “تراحم” في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة من خلال متابعة تطبيق الاحترازات الوقائية وإجراء الفرز الصحي للمشاركين.

وأضاف الطيار أن مشاركات المتطوعين والمتطوعات شملت كذلك مبادرة “المشي في شهر رمضان”، ومباردة “فطوركم يوصلكم” بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية، ومبادرة “صوموا تصحو” التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بالأغذية الصحية والمفيدة في شهر رمضان الكريم.