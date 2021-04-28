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ولي العهد يشرح ماهية المشروعات الجديدة في البحر الأحمر

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الإطاحة بشخص استولى على محتويات أحد صناديق جمع الملابس في الرياض

الإطاحة بشخص استولى على محتويات أحد صناديق جمع الملابس في الرياض
http://almnatiq.net/?p=977243
المناطق - واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص برفقته طفلان، يقومون بتفريغ محتويات أحد صناديق جمع الملابس التابعة لمؤسسة خيرية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن شرطة المنطقة من تحديد هويتهم، وهم أب وطفلاه من الجنسية الباكستانية، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى قيامه بذلك مستغلاً طفليه، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

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