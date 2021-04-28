أمانة القصيم تعالج ١٥ ألف طن من النفايات

المناطق - الرياض:

بلغت إحصائية النفايات التي تعاملت معها أمانة منطقة القصيم بمدينة بريدة خلال (١٥) يوماً الماضية من شهر رمضان المبارك، (١٥,٢٢٧) طناً يتم رفعها بشكل يومي عبر أسطول من المعدات والآليات، ويتم التعامل معها وفق بطريقة متخصصة في المدفن الصحي تضمن سلامة البيئة.



وبلغت النفايات المنزلية (٨,٣٩٥) طناً، والمخلفات الصلبة (٦,٠٢٨) طناً، وبقايا الأطعمة (٦٧٧) طناً، ومخلفات المسالخ والحيوانات النافقة (١٢٧) طناً.