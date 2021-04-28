فرق الهلال الأحمر تباشر 142 بلاغًا إسعافيًا تزامناً مع أمطار مكة

المناطق - واس:

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، ١٤٢ بلاغاً إسعافياً بالتزامن مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة أمس.



ورفعت الهيئة من جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة فور إصدار المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على العاصمة المقدسة.



وتنوعت البلاغات الإسعافية التي تمت مباشرتها من قبل الفرق الإسعافية بين حالات مرضية وحوادث مرورية.

وتستقبل غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة البلاغات على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني للهواتف الذكي.