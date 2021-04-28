احدث الأخبار

فرق الهلال الأحمر تباشر 142 بلاغًا إسعافيًا تزامناً مع أمطار مكة
أبرز المواد
 ولي العهد: ضاعفنا الاستثمارات الأجنبية من خمسة مليارات إلى 17 مليار ريال
أبرز المواد
 أمانة القصيم تعالج ١٥ ألف طن من النفايات
أبرز المواد
 ولي العهد: دستورنا هو القرآن وسيستمر إلى الأبد
أبرز المواد
 ولي العهد يشرح ماهية المشروعات الجديدة في البحر الأحمر
أبرز المواد
 إغلاق 12 مسجداً في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 “التحالف”: تدمير مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
أبرز المواد
 الإطاحة بشخص استولى على محتويات أحد صناديق جمع الملابس في الرياض
أبرز المواد
 لقطات ساحرة للقمر مكتملاً من خلف منارات المسجد النبوي
أبرز المواد
 أكثر من خمسة آلاف أسرة تستفيد من خدمات جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يكرّم المتقاعدين من منسوبي الإمارة للعام 1442هـ
أبرز المواد
 ولي العهد يتناول ما حققته برامج ومشروعات رؤية 2030 خلال الأعوام الخمسة الماضية
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

فرق الهلال الأحمر تباشر 142 بلاغًا إسعافيًا تزامناً مع أمطار مكة

فرق الهلال الأحمر تباشر 142 بلاغًا إسعافيًا تزامناً مع أمطار مكة

أبرز المواد
ولي العهد: ضاعفنا الاستثمارات الأجنبية من خمسة مليارات إلى 17 مليار ريال

ولي العهد: ضاعفنا الاستثمارات الأجنبية من خمسة مليارات إلى 17 مليار ريال

أبرز المواد
أمانة القصيم تعالج ١٥ ألف طن من النفايات

أمانة القصيم تعالج ١٥ ألف طن من النفايات

أبرز المواد
ولي العهد: دستورنا هو القرآن وسيستمر إلى الأبد

ولي العهد: دستورنا هو القرآن وسيستمر إلى الأبد

أبرز المواد

فرق الهلال الأحمر تباشر 142 بلاغًا إسعافيًا تزامناً مع أمطار مكة

فرق الهلال الأحمر تباشر 142 بلاغًا إسعافيًا تزامناً مع أمطار مكة
http://almnatiq.net/?p=977270
المناطق - واس:

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، ١٤٢ بلاغاً إسعافياً بالتزامن مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة أمس.

ورفعت الهيئة من جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة فور إصدار المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على العاصمة المقدسة.

وتنوعت البلاغات الإسعافية التي تمت مباشرتها من قبل الفرق الإسعافية بين حالات مرضية وحوادث مرورية.
وتستقبل غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة البلاغات على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني للهواتف الذكي.

روابط ذات صلة

ولي العهد: ضاعفنا الاستثمارات الأجنبية من خمسة مليارات إلى 17 مليار ريال

ولي العهد: ضاعفنا الاستثمارات الأجنبية من خمسة مليارات إلى 17 مليار ريال
أمانة القصيم تعالج ١٥ ألف طن من النفايات

أمانة القصيم تعالج ١٥ ألف طن من النفايات
ولي العهد: دستورنا هو القرآن وسيستمر إلى الأبد

ولي العهد: دستورنا هو القرآن وسيستمر إلى الأبد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*