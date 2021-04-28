يؤخذ عن طريق الفم.. فايزر تعلن عن عقار علاج كورونا وتحدد الموعد

المناطق - وكالات:

أعلن الرئيس التنفيذي لـ”فايزر”، أمس الثلاثاء، أن العقار التجريبي الذي تنتجه الشركة لعلاج كوفيد-19 عن طريق الفم، قد يكون متاحًا بحلول نهاية العام.

وأضاف ألبرت بورلا، في حديث مع قناة “سي إن بي سي”، أنه إذا سارت التجارب السريرية بشكل جيد ووافقت إدارة الغذاء والدواء على العقار، فيمكن توزيعه في جميع أنحاء الولايات المتحدة بحلول نهاية العام.

ويقول خبراء الصحة: إن الدواء، الذي يؤخذ عن طريق الفم مع بداية ظهور الأعراض، يمكن أن يغير قواعد اللعبة؛ لأن المصابين بالفيروس حديثًا يمكنهم استخدامه خارج المستشفيات، بحسب “سكاي نيوز”.

وكانت شركة فايزر، التي طورت مع شركة الأدوية الألمانية بيونتك أول لقاح ضد كوفيد-19 تم ترخيص استخدامه في الولايات المتحدة، قد بدأت في مارس مرحلة مبكرة من التجارب السريرية لاختبار علاج جديد مضاد للفيروسات لمواجهة كوفيد-19.

والدواء، وهو من فئة “مثبطات الأنزيم البروتيني”، يعمل عن طريق تثبيط إنزيم يحتاج إليه الفيروس للتكاثر في الخلايا البشرية، وهي تقنية تستخدم لعلاج الأمراض الفيروسية الأخرى، مثل نقص المناعة المكتسب، “الإيدز”، والتهاب الكبد الفيروسي من النوع سي.