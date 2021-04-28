احدث الأخبار

الأمير عبدالعزيز بن سعد يرعى حفل تخريج 6232 خريجاً وخريجة بجامعة حائل
أبرز المواد
 ولي العهد: الحوثي في الأخير يمني ولديه نزعته العروبية واليمنية التي أتمنى أن تحيا فيه
أبرز المواد
 عارض جديد ومقلق لـ كورونا .. تعرف عليه
أبرز المواد
 أمين منطقة الباحة يدشن حملة “ممتثل”
أبرز المواد
 يؤخذ عن طريق الفم.. فايزر تعلن عن عقار علاج كورونا وتحدد الموعد
أبرز المواد
 فرق الهلال الأحمر تباشر 142 بلاغًا إسعافيًا تزامناً مع أمطار مكة
أبرز المواد
 ولي العهد: ضاعفنا الاستثمارات الأجنبية من خمسة مليارات إلى 17 مليار ريال
أبرز المواد
 أمانة القصيم تعالج ١٥ ألف طن من النفايات
أبرز المواد
 ولي العهد: دستورنا هو القرآن وسيستمر إلى الأبد
أبرز المواد
 ولي العهد يشرح ماهية المشروعات الجديدة في البحر الأحمر
أبرز المواد
 إغلاق 12 مسجداً في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 “التحالف”: تدمير مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

الأمير عبدالعزيز بن سعد يرعى حفل تخريج 6232 خريجاً وخريجة بجامعة حائل

الأمير عبدالعزيز بن سعد يرعى حفل تخريج 6232 خريجاً وخريجة بجامعة حائل

أبرز المواد
ولي العهد: الحوثي في الأخير يمني ولديه نزعته العروبية واليمنية التي أتمنى أن تحيا فيه

ولي العهد: الحوثي في الأخير يمني ولديه نزعته العروبية واليمنية التي أتمنى أن تحيا فيه

أبرز المواد
عارض جديد ومقلق لـ كورونا .. تعرف عليه

عارض جديد ومقلق لـ كورونا .. تعرف عليه

أبرز المواد
أمين منطقة الباحة يدشن حملة “ممتثل”

أمين منطقة الباحة يدشن حملة “ممتثل”

أبرز المواد

يؤخذ عن طريق الفم.. فايزر تعلن عن عقار علاج كورونا وتحدد الموعد

يؤخذ عن طريق الفم.. فايزر تعلن عن عقار علاج كورونا وتحدد الموعد
http://almnatiq.net/?p=977274
المناطق - وكالات:

أعلن الرئيس التنفيذي لـ”فايزر”، أمس الثلاثاء، أن العقار التجريبي الذي تنتجه الشركة لعلاج كوفيد-19 عن طريق الفم، قد يكون متاحًا بحلول نهاية العام.

وأضاف ألبرت بورلا، في حديث مع قناة “سي إن بي سي”، أنه إذا سارت التجارب السريرية بشكل جيد ووافقت إدارة الغذاء والدواء على العقار، فيمكن توزيعه في جميع أنحاء الولايات المتحدة بحلول نهاية العام.

ويقول خبراء الصحة: إن الدواء، الذي يؤخذ عن طريق الفم مع بداية ظهور الأعراض، يمكن أن يغير قواعد اللعبة؛ لأن المصابين بالفيروس حديثًا يمكنهم استخدامه خارج المستشفيات، بحسب “سكاي نيوز”.

وكانت شركة فايزر، التي طورت مع شركة الأدوية الألمانية بيونتك أول لقاح ضد كوفيد-19 تم ترخيص استخدامه في الولايات المتحدة، قد بدأت في مارس مرحلة مبكرة من التجارب السريرية لاختبار علاج جديد مضاد للفيروسات لمواجهة كوفيد-19.

والدواء، وهو من فئة “مثبطات الأنزيم البروتيني”، يعمل عن طريق تثبيط إنزيم يحتاج إليه الفيروس للتكاثر في الخلايا البشرية، وهي تقنية تستخدم لعلاج الأمراض الفيروسية الأخرى، مثل نقص المناعة المكتسب، “الإيدز”، والتهاب الكبد الفيروسي من النوع سي.

روابط ذات صلة

الأمير عبدالعزيز بن سعد يرعى حفل تخريج 6232 خريجاً وخريجة بجامعة حائل

الأمير عبدالعزيز بن سعد يرعى حفل تخريج 6232 خريجاً وخريجة بجامعة حائل
ولي العهد: الحوثي في الأخير يمني ولديه نزعته العروبية واليمنية التي أتمنى أن تحيا فيه

ولي العهد: الحوثي في الأخير يمني ولديه نزعته العروبية واليمنية التي أتمنى أن تحيا فيه
عارض جديد ومقلق لـ كورونا .. تعرف عليه

عارض جديد ومقلق لـ كورونا .. تعرف عليه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*