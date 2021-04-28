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عارض جديد ومقلق لـ كورونا .. تعرف عليه

عارض جديد ومقلق لـ كورونا .. تعرف عليه
http://almnatiq.net/?p=977281
المناطق - وكالات:

تستمر المراكز الطبية ومراكز البحوثات بدراسة فيروس كورونا، وآثاره المختلفة على المصابين؛ لفهم هذه الجائحة التي شلت حركة العالم.

واكتشفت دراسة جديدة من الولايات المتحدة، عارضًا مقلقًا للمصابين بفيروس كورونا، متعلقًا بأعصاب الشخص المصاب.

وكشفت الدراسة التي نشرت في مجلة “فرونتيرز إن إميونولوجي” عن إصابة “غير متوقعة” لالتهاب في النخاع الشوكي، في 43 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا.

وبحسب موقع “يوريك أليرت”، وجدت الدراسة أن مرضى من 21 دولة أصيبوا بآفات في النخاع الشوكي بعد الإصابة بالفيروس.

وشملت الأعراض الشلل وخلل العضلة العاصرة أو الأمعاء، وتراوحت أعمار المرضى من 21 إلى 73 عامًا، نصفهم رجال والآخر نساء.

ويعتبر التهاب النخاع الشوكي، حالة عصبية نادرة، تؤثر على ما بين 1.34 و4.6 شخص في كل مليون، سنويًّا، ويعتقد الباحثون أن المعدل المرتفع بشكل غير عادي بين مصابي كورونا، يستحق التحقيق الفوري.

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