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صورة لوزير التجارة الماليزي وهو يشارك في إزالة آثار الأمطار بالحرم المكي تلقى رواجًا واسعًا

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صورة لوزير التجارة الماليزي وهو يشارك في إزالة آثار الأمطار بالحرم المكي تلقى رواجًا واسعًا

صورة لوزير التجارة الماليزي وهو يشارك في إزالة آثار الأمطار بالحرم المكي تلقى رواجًا واسعًا
http://almnatiq.net/?p=977291
المناطق - مكة المكرمة:

لاقت صورة نشرها وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد علي، له وهو يُشارك عمال النظافة بالمسجد الحرام في إزالة آثار الأمطار، رواجًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبدين إعجابهم بمبادرته.

وأوضح الوزير أنه أراد أن يشارك بجهد بسيط عمال النظافة بالحرم المكي في إزالة آثار الأمطار، واصفاً مشاركته بالنعمة الكبيرة.

من جهتها، كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس (الثلاثاء)، على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة قاصديه وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وشهدت منطقة مكة المكرمة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة؛ حيث استمتع زوار بيت الله الحرام بالأمطار وسط ابتهالاتهم ودعواتهم خلال شهر رمضان المبارك.

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