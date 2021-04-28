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مصر والسعودية وسوريا تتقاسمن جائزة شعر الشعر في أدبي الباحة

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مصر والسعودية وسوريا تتقاسمن جائزة شعر الشعر في أدبي الباحة

مصر والسعودية وسوريا تتقاسمن جائزة شعر الشعر في أدبي الباحة
http://almnatiq.net/?p=977308
المناطق - الباحة:

أعلن نادي الباحة الأدبي الثقافي أسماء الفائزين بجائزته التي أطلقها في يوم الشعر العالمي تحت عنوان “شعر الشعر” وقد بلغ عدد المتسابقين (351) شاعرًا وشاعرة من 15 دولة، هي: السعودية، مصر، العراق، موريتانيا، لبنان، سوريا، السنغال، المغرب، اليمن، الجزائر، البحرين، غامبيا، الأردن، السودان، فلسطين.

وقد فاز بالمركز الأول الشاعر محمد إسماعيل عبدالله سويلم من مصر ومقدار الجائزة (عشرة آلاف ريال)، وحصد المركز الثاني الشاعر محمد أبو شرارة من السعودية ومقدار الجائزة (ستة آلاف ريال)، وذهب المركز الثالث إلى الشاعرة إباء الخطيب من سوريا ومقدار الجائزة (أربعة آلاف ريال).

وقد عبر رئيس النادي الأستاذ حسن محمد الزهراني عن سعادته بهذا العدد الكبير والأسماء الكبيرة المشاركة في الجائزة من الشعراء والشاعرات من كافة أنحاء الوطن العربي، مُشيرًا إلى أن التحكيم مر بأربعة مراحل شارك فيها من كبار (الأكاديميين النقاد الشعراء) من داخل المملكة وخارجها.

وقال إن هذا الزخم الكبير للمشاركات هو مكسب كبير لنادي الباحة الأدبي وهو تعبير عن حضور النادي في الأوساط الأدبية والثقافية في وطننا العربي وتمنى أن يستمر هذا التواصل الثقافي العربي كما أشار أن النادي هذه الأيام يواصل استعداداته (لملتقى الرواية السادس) لنادي الباحة الأدبي الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي تحت عنوان “الرواية العربية من 2000 – 2020 م: ملامح وآفاق” متمنياًً مشاركة النقاد والروائيين العرب في هذا الملتقى.

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