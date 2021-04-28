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تنبيه من “الأرصاد” لأهالي الباحة.. هنا التفاصيل

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تنبيه من “الأرصاد” لأهالي الباحة.. هنا التفاصيل

تنبيه من “الأرصاد” لأهالي الباحة.. هنا التفاصيل
http://almnatiq.net/?p=977314
المناطق - الباحة:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة , العقيق, القرى , المخواة , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة والأجزاء المجاورة لها.

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