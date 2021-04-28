“مركز الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على المهد ووادي الفرع

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http://almnatiq.net/?p=977326
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن سحبا رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

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