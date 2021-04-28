حوالي 20 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في حائل

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قدمت عيادات “تطمن” في حائل خدماتها لـ 19525 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.



وأوضح “تجمع صحي حائل” أن خدمات عيادة “تطمن” تُقدم من خلال 11 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية.



يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.