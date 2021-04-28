جامعة الطائف تحصن 3600 من منسوبيها ضد كورونا

المناطق - واس:

وفرت جامعة الطائف لقاحات كورونا لمنسوبي الجامعة من خلال تقديم خدمات اللقاح عبر مركزي لقاحات كورونا في المجمع الخاص بجامعة الطائف داخل المركز الطبي بالجامعة، وكذلك في مركز وزارة الصحة المقام في الصالة الرياضية بالجامعة.



وأوضح رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري أن عدد من تلقى اللقاح من منسوبي الجامعة تخطى عدد 3600 مستفيد، وذلك في جهد واضح تبذله الجامعة لتحصين منسوبيها بالكامل من أجل عودة آمنة إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد.



من جهتها أبانت عميد كلية الطب دلال نمنقاني أن المراكز في الجامعة تستقبل المستفيدين على فترات صباحية ومسائية، وذلك من أجل مواكبة جهود وزارة التعليم ووزارة الصحة في تحصين الجميع.