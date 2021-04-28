احدث الأخبار

تويتر يطرح ميزة جديدة توفر إشعارات بالجدول الزمني للقاح
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري” و”البنك الأهلي السعودي” يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع
أبرز المواد
 جامعة الطائف تحصن 3600 من منسوبيها ضد كورونا
أبرز المواد
 أمطار على عسير حتى التاسعة مساءً
أبرز المواد
 سوق الأسهم يتجاوز الـ 10300 نقطة لأول مرة منذ 7 سنوات
أبرز المواد
 “الصحة” تدشن حملة #دام_دمك… للتبرع بالدم
أبرز المواد
 حوالي 20 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في حائل
أبرز المواد
 رئيس جامعة الملك سعود يعرب عن اعتزازه بطموح ولي العهد في أن تصبح الجامعة بين أفضل 10 في العالم
أبرز المواد
 وزير التعليم: الشفافية في لقاء ولي العهد محورها الاعتزاز بالوطن
أبرز المواد
 رئيس هيئة “الأمر بالمعروف”: ما ذكره ولي العهد امتداد للنهج القويم الذي قامت عليه المملكة
أبرز المواد
 “مركز الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على المهد ووادي الفرع
أبرز المواد
 زلزال عنيف يضرب ولاية آسام الهندية
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

تويتر يطرح ميزة جديدة توفر إشعارات بالجدول الزمني للقاح

تويتر يطرح ميزة جديدة توفر إشعارات بالجدول الزمني للقاح

أبرز المواد
“الصندوق العقاري” و”البنك الأهلي السعودي” يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع

“الصندوق العقاري” و”البنك الأهلي السعودي” يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع

أبرز المواد
جامعة الطائف تحصن 3600 من منسوبيها ضد كورونا

جامعة الطائف تحصن 3600 من منسوبيها ضد كورونا

أبرز المواد
أمطار على عسير حتى التاسعة مساءً

أمطار على عسير حتى التاسعة مساءً

أبرز المواد

جامعة الطائف تحصن 3600 من منسوبيها ضد كورونا

جامعة الطائف تحصن 3600 من منسوبيها ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=977352
المناطق - واس:

وفرت جامعة الطائف لقاحات كورونا لمنسوبي الجامعة من خلال تقديم خدمات اللقاح عبر مركزي لقاحات كورونا في المجمع الخاص بجامعة الطائف داخل المركز الطبي بالجامعة، وكذلك في مركز وزارة الصحة المقام في الصالة الرياضية بالجامعة.

وأوضح رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري أن عدد من تلقى اللقاح من منسوبي الجامعة تخطى عدد 3600 مستفيد، وذلك في جهد واضح تبذله الجامعة لتحصين منسوبيها بالكامل من أجل عودة آمنة إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد.

من جهتها أبانت عميد كلية الطب دلال نمنقاني أن المراكز في الجامعة تستقبل المستفيدين على فترات صباحية ومسائية، وذلك من أجل مواكبة جهود وزارة التعليم ووزارة الصحة في تحصين الجميع.

روابط ذات صلة

تويتر يطرح ميزة جديدة توفر إشعارات بالجدول الزمني للقاح

تويتر يطرح ميزة جديدة توفر إشعارات بالجدول الزمني للقاح
“الصندوق العقاري” و”البنك الأهلي السعودي” يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع

“الصندوق العقاري” و”البنك الأهلي السعودي” يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع
أمطار على عسير حتى التاسعة مساءً

أمطار على عسير حتى التاسعة مساءً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*