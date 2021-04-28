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“الصندوق العقاري” و”البنك الأهلي السعودي” يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع

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“الصندوق العقاري” و”البنك الأهلي السعودي” يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع

“الصندوق العقاري” و”البنك الأهلي السعودي” يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع
http://almnatiq.net/?p=977356
المناطق - واس:

أعلن صندوق التنمية العقارية عن توقيعه اليوم، اتفاقية شراكة مع البنك الأهلي السعودي، في مقر الصندوق بالرياض، لتقديم خدمات تمويلية وسكنية لمستفيدي برنامج “سكني” داخل فروع الصندوق حول المملكة.
ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، ومن جانب “البنك الأهلي السعودي” الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد ماجد الغامدي، وتعد هذه الاتفاقية الرابعة التي يوقعها الصندوق مع الجهات التمويلية وذلك استمراراً للتعاون المشترك بما يسهم في تسريع وتيرة التملك السكني للأسر والوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن الاتفاقية مع البنك الأهلي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية بهدف توفير الخيارات التمويلية والسكنية لمستفيدي “سكني” تحت سقف واحد داخل مقار فروع الصندوق مما يختصر الجهد والوقت لإنهاء إجراءات القرض العقاري المدعُوم.
وقال بن ماضي : “نتطلع إلى تواجد جميع شركائنا من الجهات التمويلية في جميع فروع الصندوق خلال الفترة المقبلة لتقديم الحلول التمويلية والسكنية عن قرب للأسر السعودية ضمن برنامج القرض المدعُوم”، مؤكداً استمرار الصندوق في زيادة مستوى رضا مستفيديه من خلال تسهيل إجراءات الحصول على السكن الملائم من خلال الخدمات الإلكترونية إضافة إلى تواجد الجهات التمويلية داخل الفروع.
من جهته، ثمن الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد للبنك الأهلي السعودي ماجد الغامدي الشراكة المستمرة مع الصندوق، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي لمواصلة التعاون بين الطرفين واستكمالاً للعديد من المبادرات والجهود المشتركة مع الصندوق التي من شأنها أن تسهم في تطور القطاع السكني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأفاد أن الاتفاقية ستُمكن البنك من تقديم الحلول والمزايا التمويلية والسكنية لمستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية من خلال تواجده داخل فروع الصندوق في مختلف مدن ومناطق المملكة.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، بالإضافة إلى تطبيق “المستشار العقاري”، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088، إلى جانب قنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية على مدار الساعة، في حين سيقدم مصرف الراجحي، وبنك البلاد، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي خلال الفترة المقبلة خدماتهم عبر فروع الصندوق على مستوى المملكة.

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