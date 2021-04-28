تويتر يطرح ميزة جديدة توفر إشعارات بالجدول الزمني للقاح

المناطق - وكالات:

سيشاهد مستخدمو تويتر Twitter، هذا الأسبوع إشعارات متعلقة بالخط الزمني لطرح اللقاحات في بلادهم، وسيدفع هذا الإخطار الناس إلى الحصول على معلومات حول سلامة وفعالية تلك اللقاحات من خبراء الصحة العامة.

ووفقًا قالت الشركة، فإن هذه الميزة سيتم طرحها في 16 دولة فقط من دول العالم وهم: السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا والهند وأيرلندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وبحسب موقع engadget التقني، فستكون هذه الإشعارات مُتاحة بسبع لغات منها الإنجليزية والإسبانية والعربية واليابانية والبرتغالية، وستوجه المستخدمين في تويتر إلى معلومات محلية حول موضوعات مهمة مثل سلامة اللقاحات، واللقاحات المتوفرة، وخطط التوزيع.

وقالت “تويتر”، في تغريدة: نظرًا لأن لقاحات كوفيد-19 أصبحت متاحة على نطاق أوسع، فإننا نريدك أن تتمكن من الوصول إلى أحدث معلومات اللقاح في بلدك.