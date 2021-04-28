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الرئيس اللبناني يؤكد حرصه على التعاون مع المملكة ورفضه أن تكون بلاده معبراً لما يضر بها

الرئيس اللبناني يؤكد حرصه على التعاون مع المملكة ورفضه أن تكون بلاده معبراً لما يضر بها

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الرئيس اللبناني يؤكد حرصه على التعاون مع المملكة ورفضه أن تكون بلاده معبراً لما يضر بها

الرئيس اللبناني يؤكد حرصه على التعاون مع المملكة ورفضه أن تكون بلاده معبراً لما يضر بها
http://almnatiq.net/?p=977370
المناطق - الرياض:

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن حرصه على التعاون الاقتصادي القائم مع المملكة، مبيناً أنها دولة شقيقة ويهمنا المحافظة على التعاون معها.

وقال خلال لقائه اليوم (الأربعاء)، وفداً من رجال الأعمال اللبنانيين، إنه لا يقبل أن يكون لبنان معبراً لما يمكن أن يسيء إلى الدول العربية الشقيقة عموما وإلى المملكة ودول الخليج على وجه الخصوص؛ نظراً للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول.

وبين أن المملكة ودول الخليج وقفوا دائماً إلى جانب لبنان في مختلف الظروف التي مر بها، مؤكدا أن حكومته تبذل جهدا كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.

وبحث اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بتصدير الإنتاج الزراعي بعد الموقف الذي اتخذته المملكة مؤخراً، وشدد على ضرورة معالجة وتصحيح الأمر عبر التشديد على اكتشاف المتورطين ومعاقبتهم.

كما أوضح وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله أن حماية الأمن السعودي من مسؤولية اللبنانيين أيضا، ويجب التعاون مع الجهات السعودية، من خلال تشديد المراقبة عبر الجمارك وفي مختلف مؤسسات الدولة من أجل وقف عمليات التهريب التي باتت تؤثر على علاقات لبنان مع الدول الشقيقة.

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