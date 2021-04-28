أمير الجوف يكرم السمرين لتحقيقه هدية خادم الحرمين الشريفين للخيالة المتمرنين

المناطق - واس:

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالمنطقة، مالك اسطبل ذيب المراقيب عضو مجلس إدارة ميدان فروسة الجوف الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين ، لتحقيقه هدية خادم الحرمين الشريفين للخيالة المتمرنين في نادي سباقات الخيل للجواد موضون.



جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، الأمين العام لمجلس الإدارة مدير ميدان الفروسية بالمنطقة محمد بن مختار العلي، يرافقه الدكتور السمرين.



وسلم سمو أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال الدكتور حمدان السمرين درعاً مقدما من ميدان الفروسية بالمنطقة تتويجاً لما تحقق، متمنياً سموه له مزيداً من النجاحات في مشاركاته القادمة – بإذن الله -.



من جانبه ثمن مدير الميدان محمد العلي دعم ومتابعة سمو أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة الميدان لرياضة الفروسية بالمنطقة وتشجيعه الدائم لهذه الرياضة العريقة.