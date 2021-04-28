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“قدرة” الرس تصرف مستلزمات طبية وصحية لـ395 مستفيدًا

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“قدرة” الرس تصرف مستلزمات طبية وصحية لـ395 مستفيدًا

“قدرة” الرس تصرف مستلزمات طبية وصحية لـ395 مستفيدًا
http://almnatiq.net/?p=977394
المناطق - القصيم:

صرفت جمعية قدرة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الرس بصرف 1726 منتجاً صحياً وطبياً خاصاً بذوي الإعاقة خلال الربع الأول لعام 2021م لمستفيديها، فضلًا عن صيانة عدد من العربات الكهربائية بإجمالي 38320 ريالاً.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حمد بن محمد الظاهري، أن “قدرة” ملتزمة بصرف الاحتياجات الطبية والصحية لمستفيديها حسب متطلباتهم وأوضاعهم الصحية، مشيراً إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم عدد من المتطلبات الطبية الخاصة من كبسولات وحقن، إضافة للمتطلبات الصحية الخاصة بحالة كل مستفيد على حدة، مشدداً على أهمية عناية الأسر بالأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على التواصل مع جمعية قدرة لتوفير جميع المستلزمات الطبية والصحية الخاصة بهم.

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