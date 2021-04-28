فيديو.. مواطنه مسنة تتفاعل مع لقاء ولي العهد وتدعو له

المناطق - يوسف المطيري:

تفاعلت إحدى كبيرات السن، مع لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق “رؤية المملكة 2030”.



ودعت السيدة المسنة لسمو ولي العهد بالتوفيق والرفعة والسداد أثناء متابعتها لقاء سموه مع الإعلامي عبد الله المديفر، من خلال برنامجه “الليوان” المذاع على فضائية “روتانا خليجية”.



كما تابع المواطنون بفئاتهم كافة اللقاء الذي وصفه الكثير منهم بالملهم والمحفز لمرحلة مقبلة واعدة.