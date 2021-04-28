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“الشؤون الإسلامية” ترسي مشروعات الصيانة والتشغيل لـ 214 مسجداً في مكة

“الشؤون الإسلامية” ترسي مشروعات الصيانة والتشغيل لـ 214 مسجداً في مكة

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“الشؤون الإسلامية” ترسي مشروعات الصيانة والتشغيل لـ 214 مسجداً في مكة

“الشؤون الإسلامية” ترسي مشروعات الصيانة والتشغيل لـ 214 مسجداً في مكة
http://almnatiq.net/?p=977412
المناطق - واس:

أرست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة عدد 214 مسجداً وجامعاً في محافظة الخرمة بمنطقة مكة المكرمة، بمبلغ وقدره 10.476.686 ريالاً .

وأوضح المدير العام للمشروعات والصيانة بالوزارة المهندس أسامة بن حمد الجفال أن ترسية هذه العقود يأتي بعد إطلاع الجهة المختصة في وزارة المالية على نسخ هذه العقود ومراجعتها، والموافقة عليها وإقرارها، حيث تم إعداد الكراسات من أجل تطوير أعمال الصيانة والنظافة للمساجد والجوامع في مختلف أرجاء المملكة، وتشمل الجوانب المهمة لتنفيذ العقود بالمستوى الفني والعملي المطلوب.

وأبان الجفال أن ذلك يأتي في إطار ما توليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمساجد والجوامع بمختلف مناطق المملكة من العناية بنظافتها وصيانتها، وترسية المشروعات الخاصة بها على عدد من الشركات الوطنية المتخصصة بعد طرح المناقصة والإعلان عنها في وسائل الإعلام، واستيفاء كافة الشروط والأحكام المتبعة، التي تنص على تطبيق أدق المواصفات وأعلى المعايير، وذلك من أجل إنزال بيوت الله كما يليق بها وبحجمها وقدسيتها في نفوس المصلين.

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