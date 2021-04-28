احدث الأخبار

“شَطْرَ المَسْجد” .. رحلة عبر الزمن توثق فن العمارة الإسلامية عبر العصور
ثقافة وفنون
 أمير تبوك يدشن حملة ” أخرج زكاتك من بيتك ” بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمانة الاحساء .. خطط متواصلة لمعالجة وإزالة عناصر ” التشويه البصري”
المنطقة الشرقية
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 د. سامي الجمعان: أدين للأحساء وإنسانها بكل إبداعي وأهديها بفخر جائزة تكريمي
المنطقة الشرقية
 وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”
أبرز المواد
 د. سامي الجمعان: أدين للأحساء وإنسانها بكل إبداعي وأهديها بفخر جائزة تكريمي
المنطقة الشرقية
 جمعية مأوى تنفذ 1,000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة على مستوى المملكة
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يستقبل مدير معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يطلع على خطة المسح الصحي السكاني بالمنطقة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يستقبل سفير تنزانيا لدى المملكة
منطقة القصيم
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

“شَطْرَ المَسْجد” .. رحلة عبر الزمن توثق فن العمارة الإسلامية عبر العصور

“شَطْرَ المَسْجد” .. رحلة عبر الزمن توثق فن العمارة الإسلامية عبر العصور

ثقافة وفنون
أمير تبوك يدشن حملة ” أخرج زكاتك من بيتك ” بالمنطقة

أمير تبوك يدشن حملة ” أخرج زكاتك من بيتك ” بالمنطقة

منطقة تبوك
أمانة الاحساء .. خطط متواصلة لمعالجة وإزالة عناصر ” التشويه البصري”

أمانة الاحساء .. خطط متواصلة لمعالجة وإزالة عناصر ” التشويه البصري”

المنطقة الشرقية
أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية

جمعية مأوى تنفذ 1,000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة على مستوى المملكة

جمعية مأوى تنفذ 1,000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة على مستوى المملكة
http://almnatiq.net/?p=977428
الدمام- فهد المريخي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن العمل التكاملي بين الجهات الحكومية والقطاع الثالث كان له دور كبير في تحقيق مستهدفات برامج الإسكان التنموي الذي يعدأحد المبادرات الهامة لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة وفقًا للأولويات المستهدفة.

وأضاف سموه “إن أعمال جمعية مأوى لها دور مميزفي دعم الأسر الأشد حاجة والمساهمة في توفير السكن لهم بما يضمن حياة كريمة لهم وهذا يعود بعد توفيق لله لروح التكافل والتعاضد التي يحظى بها الإسكان الخيري في ظل دعم القيادة حفظها الله بتلمس احتياجات المواطنين والحرص على راحتهم”.

جاء ذلك خلال رعاية سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء حفل تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في أم الساهك والبالغ عددهم 6 وحدات سكنية والتي قامت جمعية مأوى ببنائها بالشراكة المجتمعية مع بنك ساب، بحضور الأستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بالشرقيةوالدكتور عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس ادارة جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية و المهندس عبدالله بن حسين المويهي مدير الإدارة العامة لشؤون الإسكان بالشرقية وعدد من اعضاء مجلس إدارة الجمعية والرعاة والداعمين.

من جهته أشاد الدكتور عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس ادارة جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية بدعم سمو أمير المنطقة للجمعية منذ نشأتها الذي كان له أكبر الأثر في مسيرة الجمعية ونجاحها ، وأعلن خلال كلمة له عن نية الجمعية إنشاء ألف وحدة سكنية بالشراكة بين الجمعية و”جود الإسكان”، وعن تكفل “سمو المجتمع” بقيمة نحو مائة وحدة سكنية تتحمل تكلفتها نيابة عن الجمعية في شراكتها مع جود الإسكان”.

وقال القحطاني ” بلغت إجمالي مسطحات البناء التي عملت عليها الجمعية ما يقارب 50.000 مترا مربعا، في ما يزيد على عشر مناطق إدارية بمملكتنا الغالية، والذي يضع مجلس الإدارة أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة الإنجاز وتحقيق أحلام الأسر المستفيدة في توفير السكن الملائم لهم لتستمر في نهضة مجتمعها وتطوير وطنها توافقًا مع رؤية وطننا الغالي 2030 وبمنتجات اقتصادية عالية الجودة” ، مضيفاً أنه ” لا يخفى على الجميع ما نشهده في القطاع غير الربحي من تطور واضح وملموس بفضل الله عز وجل ثم بفضل الدعم اللامحدود الذي أولاه ولاة أمرنا حفظهم الله لهذا القطاع حتى يكون رقمًا مؤثرًا في دفع عجلة التنمية للوطن الغالي” مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة الإسكان من خلال وكالة الإسكان التنموي في المجالات التنموية بشكل عام ولما يقدمونه من توجيه مستمر ودعم للجمعية بشكل خاص، وكذلك الدور الذي يقوم به شركاء النجاح من مؤسسات مانحة وأوقاف ومسؤولية مجتمعية.

وأكد القحطاني أن طموحاتنا ستتحقق بعون الله ثم بتكامل الجهود مع الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكذلك التكامل مع الجهات الخاصة والقطاع الثالث ممثلاً في المؤسسات المانحة والأوقاف والجمعيات الشريكة ومساهمة مواطنين ومواطنات هذا البلد الكريم لإنهاء معاناة الأسر الأشد احتياجاً لحصولهم على المأوى ،وبإذن الله تعالى سنسعى جميعاً إلى الارتقاء بهذا العمل المؤسسي لمواكبة انجازات الجمعيات المجتمعية والخيرية ببلدنا الغالي.

من جهته قدم المهندس محمد عدنان السمان المدير التنفيذي لجمعية مأوى عرضا مختصرا عن الجمعية تناول مسيرتها وقيمها وأهدافها وخططها المستقبلية، مشيداً بدعم سمو أمير الشرقية المستمر للجمعية منذ نشأتها.

كما بارك سموه توقيع اتفاقيتين بين الجمعية ومثلها رئيس مجلس الادارة مع مؤسسة سالم بالحمر الخيرية يمثلها أحمد سالم أحمد بالحمر وشركة قيم للمحاماة يمثلها عبدالخالق بن سعيد الغامدي ،.

كما كرم سموه الشركاء والداعمين للجمعية والرعاة وهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبنك ساب،ووكالة الاسكان التنموي، ومؤسسة الاسكان التنموي الاهلية ومؤسسة سالم بن أحمد بالحمر وعائلته الخيرية،ومجموعة حمود حمد الحماد القابضة، وسمو المجتمع، وشركة ابيات، و لجنة التنمية الاجتماعية بأم الساهك.

الجدير بالذكر أن “مأوى” منذ تأسيسها 2017 ، قامت ببناء ما يقارب 51،560 متر مربع على مستوى مناطق المملكة منذ إنشائها، وحتى الآن وبلغ عدد المستفيدين 3،240 مستفيد بعدد أكثر من 35 نموذج هندسي .

روابط ذات صلة

أمانة الاحساء .. خطط متواصلة لمعالجة وإزالة عناصر ” التشويه البصري”

أمانة الاحساء .. خطط متواصلة لمعالجة وإزالة عناصر ” التشويه البصري”
د. سامي الجمعان: أدين للأحساء وإنسانها بكل إبداعي وأهديها بفخر جائزة تكريمي

د. سامي الجمعان: أدين للأحساء وإنسانها بكل إبداعي وأهديها بفخر جائزة تكريمي
د. سامي الجمعان: أدين للأحساء وإنسانها بكل إبداعي وأهديها بفخر جائزة تكريمي

د. سامي الجمعان: أدين للأحساء وإنسانها بكل إبداعي وأهديها بفخر جائزة تكريمي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*