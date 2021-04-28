جمعية مأوى تنفذ 1,000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة على مستوى المملكة

الدمام- فهد المريخي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن العمل التكاملي بين الجهات الحكومية والقطاع الثالث كان له دور كبير في تحقيق مستهدفات برامج الإسكان التنموي الذي يعدأحد المبادرات الهامة لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة وفقًا للأولويات المستهدفة.

وأضاف سموه “إن أعمال جمعية مأوى لها دور مميزفي دعم الأسر الأشد حاجة والمساهمة في توفير السكن لهم بما يضمن حياة كريمة لهم وهذا يعود بعد توفيق لله لروح التكافل والتعاضد التي يحظى بها الإسكان الخيري في ظل دعم القيادة حفظها الله بتلمس احتياجات المواطنين والحرص على راحتهم”.

جاء ذلك خلال رعاية سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء حفل تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في أم الساهك والبالغ عددهم 6 وحدات سكنية والتي قامت جمعية مأوى ببنائها بالشراكة المجتمعية مع بنك ساب، بحضور الأستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بالشرقيةوالدكتور عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس ادارة جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية و المهندس عبدالله بن حسين المويهي مدير الإدارة العامة لشؤون الإسكان بالشرقية وعدد من اعضاء مجلس إدارة الجمعية والرعاة والداعمين.

من جهته أشاد الدكتور عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس ادارة جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية بدعم سمو أمير المنطقة للجمعية منذ نشأتها الذي كان له أكبر الأثر في مسيرة الجمعية ونجاحها ، وأعلن خلال كلمة له عن نية الجمعية إنشاء ألف وحدة سكنية بالشراكة بين الجمعية و”جود الإسكان”، وعن تكفل “سمو المجتمع” بقيمة نحو مائة وحدة سكنية تتحمل تكلفتها نيابة عن الجمعية في شراكتها مع جود الإسكان”.

وقال القحطاني ” بلغت إجمالي مسطحات البناء التي عملت عليها الجمعية ما يقارب 50.000 مترا مربعا، في ما يزيد على عشر مناطق إدارية بمملكتنا الغالية، والذي يضع مجلس الإدارة أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة الإنجاز وتحقيق أحلام الأسر المستفيدة في توفير السكن الملائم لهم لتستمر في نهضة مجتمعها وتطوير وطنها توافقًا مع رؤية وطننا الغالي 2030 وبمنتجات اقتصادية عالية الجودة” ، مضيفاً أنه ” لا يخفى على الجميع ما نشهده في القطاع غير الربحي من تطور واضح وملموس بفضل الله عز وجل ثم بفضل الدعم اللامحدود الذي أولاه ولاة أمرنا حفظهم الله لهذا القطاع حتى يكون رقمًا مؤثرًا في دفع عجلة التنمية للوطن الغالي” مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة الإسكان من خلال وكالة الإسكان التنموي في المجالات التنموية بشكل عام ولما يقدمونه من توجيه مستمر ودعم للجمعية بشكل خاص، وكذلك الدور الذي يقوم به شركاء النجاح من مؤسسات مانحة وأوقاف ومسؤولية مجتمعية.

وأكد القحطاني أن طموحاتنا ستتحقق بعون الله ثم بتكامل الجهود مع الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكذلك التكامل مع الجهات الخاصة والقطاع الثالث ممثلاً في المؤسسات المانحة والأوقاف والجمعيات الشريكة ومساهمة مواطنين ومواطنات هذا البلد الكريم لإنهاء معاناة الأسر الأشد احتياجاً لحصولهم على المأوى ،وبإذن الله تعالى سنسعى جميعاً إلى الارتقاء بهذا العمل المؤسسي لمواكبة انجازات الجمعيات المجتمعية والخيرية ببلدنا الغالي.

من جهته قدم المهندس محمد عدنان السمان المدير التنفيذي لجمعية مأوى عرضا مختصرا عن الجمعية تناول مسيرتها وقيمها وأهدافها وخططها المستقبلية، مشيداً بدعم سمو أمير الشرقية المستمر للجمعية منذ نشأتها.

كما بارك سموه توقيع اتفاقيتين بين الجمعية ومثلها رئيس مجلس الادارة مع مؤسسة سالم بالحمر الخيرية يمثلها أحمد سالم أحمد بالحمر وشركة قيم للمحاماة يمثلها عبدالخالق بن سعيد الغامدي ،.

كما كرم سموه الشركاء والداعمين للجمعية والرعاة وهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبنك ساب،ووكالة الاسكان التنموي، ومؤسسة الاسكان التنموي الاهلية ومؤسسة سالم بن أحمد بالحمر وعائلته الخيرية،ومجموعة حمود حمد الحماد القابضة، وسمو المجتمع، وشركة ابيات، و لجنة التنمية الاجتماعية بأم الساهك.

الجدير بالذكر أن “مأوى” منذ تأسيسها 2017 ، قامت ببناء ما يقارب 51،560 متر مربع على مستوى مناطق المملكة منذ إنشائها، وحتى الآن وبلغ عدد المستفيدين 3،240 مستفيد بعدد أكثر من 35 نموذج هندسي .