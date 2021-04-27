أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم, مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد مشعل بن نايف العتيبي يرافقه عدداً من منسوبي الإدارة.

واطلع سموه خلال الاستقبال على تقرير عن الأعمال المنوطة بهم خلال الفترة الماضية .

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالجهود المبذولة من قبل رجال المخدرات في محاربة هذه الآفة الخطيرة وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها ,موكداً أهمية مضاعفة البرامج التوعوية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشكل متسمر ودائم .