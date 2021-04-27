احدث الأخبار

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 د. سامي الجمعان: أدين للأحساء وإنسانها بكل إبداعي وأهديها بفخر جائزة تكريمي
المنطقة الشرقية
 وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”
أبرز المواد
 د. سامي الجمعان: أدين للأحساء وإنسانها بكل إبداعي وأهديها بفخر جائزة تكريمي
المنطقة الشرقية
 جمعية مأوى تنفذ 1,000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة على مستوى المملكة
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يستقبل مدير معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يطلع على خطة المسح الصحي السكاني بالمنطقة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يستقبل سفير تنزانيا لدى المملكة
منطقة القصيم
 “إتمام” يعتمد مخططات سكنية بمساحة 12,2 مليون م2 خلال الربع الأول 2021
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” ترسي مشروعات الصيانة والتشغيل لـ 214 مسجداً في مكة
أبرز المواد
 “الصحة” تسجل 13 حالة وفاة و1062 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 فيديو.. مواطنه مسنة تتفاعل مع لقاء ولي العهد وتدعو له
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية
د. سامي الجمعان: أدين للأحساء وإنسانها بكل إبداعي وأهديها بفخر جائزة تكريمي

د. سامي الجمعان: أدين للأحساء وإنسانها بكل إبداعي وأهديها بفخر جائزة تكريمي

المنطقة الشرقية
وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”

وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”

أبرز المواد
د. سامي الجمعان: أدين للأحساء وإنسانها بكل إبداعي وأهديها بفخر جائزة تكريمي

د. سامي الجمعان: أدين للأحساء وإنسانها بكل إبداعي وأهديها بفخر جائزة تكريمي

المنطقة الشرقية

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=977444
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم, مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد مشعل بن نايف العتيبي يرافقه عدداً من منسوبي الإدارة.
واطلع سموه خلال الاستقبال على تقرير عن الأعمال المنوطة بهم خلال الفترة الماضية .
ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالجهود المبذولة من قبل رجال المخدرات في محاربة هذه الآفة الخطيرة وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها ,موكداً أهمية مضاعفة البرامج التوعوية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشكل متسمر ودائم .

روابط ذات صلة

شباب وفتيات الحدود الشمالية يسهمون في إثراء العمل التطوعي في مراكز اللقاحات

شباب وفتيات الحدود الشمالية يسهمون في إثراء العمل التطوعي في مراكز اللقاحات
أمير منطقة الحدود الشمالية يعزي ذوي الجندي أول ناصر العنزي

أمير منطقة الحدود الشمالية يعزي ذوي الجندي أول ناصر العنزي
أعضاء جمعية إعلاميي عرعر في زيارة لجمعية رؤوف للأيتام ويبحثون سبل التعاون معهم

أعضاء جمعية إعلاميي عرعر في زيارة لجمعية رؤوف للأيتام ويبحثون سبل التعاون معهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*