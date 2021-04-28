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أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة

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أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

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أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=977448
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة عميد كلية التقنية بعرعر المهندس محمد بن موسى الحربي.
وأطمان سموه خلال اللقاء على سير الاختبارات العملية والنظرية بجميع منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة، حيث تمت أكثر من ٨٠٠ جلسة اختبار نهائي لأكثر من ٣٢٠٠ متدرب ومتدربة، إضافة إلى الاختبارات العملية الحضورية لمقر المنشأة وفق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مطلعاً على أبرز المبادرات الاستراتيجية التي نفذت ومنها مبادرة صيانة منازل الاسر المستفيدة من الجمعيات الخيرية وتقديم العديد من الدورات التدريبية المجانية ونحوها.
وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في أهمية الاستفادة من طاقات الشباب بالمجال المهني والتقني والمساهمة في تأهيلهم إلى سوق العمل وتهيئة جميع الظروف الملائمة في اكسابهم المهارات المطلوبة التي تعزز من قدراتهم المهنية والعملية, وفقاً لرؤية المملكة 2030 في الاستثمار الأمثل لفئة الشباب.

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