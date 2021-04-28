أمانة الاحساء .. خطط متواصلة لمعالجة وإزالة عناصر ” التشويه البصري”

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أكد أمين الاحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا على مواصلة الأمانة لخططها وجهودها في معالجة وإزالة عناصر التشويه البصري وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري ، تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في برنامج جودة الحياة وكون ذلك يأتي ضمن أولويات منظومة العمل البلدي ، كمايُسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ، مبيناً انه من بين عناصر التشويه البصري والتي يتم تركيز الجهود لمعالجتها وازالتها ( رفع مُخلّفات الانشاء والهدم ونواتج الحفر ، صيانة حُفر الطرقات ، تشذيب وتنسيق وزراعة الأشجار وشتلات الزهور، إزالة مظلات المركبات العشوائية ، رفع المركبات التالفة والمهملة ، معالجة وضع الباعة الجائلين ، صيانة وإعادة تأهيل أعمدة الانارة ، معالجة وضع حاويات وصناديق النفايات ، إعادة تأهيل الحدائق والساحات البلدية ، صيانة اللوحات الارشادية ، إزالة الكتابات المشوهه للمظهر العام ، صيانة وإعادة تأهيل ارصفة الشوارع ، إزالة اللوحات الاعلانية المخالفة ) .

يُشار الى أن أمين الاحساء أصدر مؤخراً قراراً يقضي بإنشاء ( وحدة عمليات معالجة التشوه البصري ) وتكليف المهندس حسن بن علي الحجي مديراً لها وتتركز جهودها في معالجة وإزالة عناصر التشويه البصري وتعزيز الدور البلدي في المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة وتحسين المشهد الحضري.