أمير تبوك يدشن حملة ” أخرج زكاتك من بيتك ” بالمنطقة

المناطق- تبوك- فايز السميري:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, في مكتبة بالإمارة اليوم حملة ” أخرج زكاتك من بيتك ” بالمنطقة , عبر المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لأعضاء فريق الحملة بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة منيف الحربي, حيث استمع إلى شرح عن الحملة وأهدافها والخدمات التي تقدمها.

ونوه سمو أمير المنطقة باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري, وما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لجميع القطاعات.

من جانبهم ثمن أعضاء الحملة لسمو أمير المنطقة حرصه ودعمه للحملة ولجميع الأعمال الخيرية والإنسانية في المنطقة.