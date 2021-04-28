احدث الأخبار

أمير تبوك يدشن حملة ” أخرج زكاتك من بيتك ” بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمانة الاحساء .. خطط متواصلة لمعالجة وإزالة عناصر ” التشويه البصري”
المنطقة الشرقية
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 د. سامي الجمعان: أدين للأحساء وإنسانها بكل إبداعي وأهديها بفخر جائزة تكريمي
المنطقة الشرقية
 وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”
أبرز المواد
 د. سامي الجمعان: أدين للأحساء وإنسانها بكل إبداعي وأهديها بفخر جائزة تكريمي
المنطقة الشرقية
 جمعية مأوى تنفذ 1,000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة على مستوى المملكة
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يستقبل مدير معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يطلع على خطة المسح الصحي السكاني بالمنطقة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يستقبل سفير تنزانيا لدى المملكة
منطقة القصيم
 “إتمام” يعتمد مخططات سكنية بمساحة 12,2 مليون م2 خلال الربع الأول 2021
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

أمير تبوك يدشن حملة ” أخرج زكاتك من بيتك ” بالمنطقة

أمير تبوك يدشن حملة ” أخرج زكاتك من بيتك ” بالمنطقة

منطقة تبوك
أمانة الاحساء .. خطط متواصلة لمعالجة وإزالة عناصر ” التشويه البصري”

أمانة الاحساء .. خطط متواصلة لمعالجة وإزالة عناصر ” التشويه البصري”

المنطقة الشرقية
أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية
أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية

أمير تبوك يدشن حملة ” أخرج زكاتك من بيتك ” بالمنطقة

أمير تبوك يدشن حملة ” أخرج زكاتك من بيتك ” بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=977454
المناطق- تبوك- فايز السميري:

دشن صاحب السمو  الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, في مكتبة بالإمارة اليوم حملة ” أخرج زكاتك من بيتك ” بالمنطقة , عبر المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه لأعضاء فريق الحملة بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة منيف الحربي, حيث استمع إلى شرح عن الحملة وأهدافها والخدمات التي تقدمها.
ونوه سمو أمير المنطقة باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري, وما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لجميع القطاعات.
من جانبهم ثمن أعضاء الحملة لسمو أمير المنطقة حرصه ودعمه للحملة ولجميع الأعمال الخيرية والإنسانية في المنطقة.

روابط ذات صلة

أكثر من خمسة آلاف أسرة تستفيد من خدمات جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك

أكثر من خمسة آلاف أسرة تستفيد من خدمات جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك
أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية

أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية
المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لنيوم: تفخر نيوم كونها حجر الزاوية في رؤية 2030 وبإسهامها في تحـقـيـقها

المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لنيوم: تفخر نيوم كونها حجر الزاوية في رؤية 2030 وبإسهامها في تحـقـيـقها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*