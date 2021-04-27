أمير منطقة الجوف يطلع على نتائج اختبارات الطلاب والطالبات

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، يرافقه مدير إدارة الاختبارات والقبول محمد بن فلاح الحربي .

وتسلم سموه من مدير التعليم تقريراً عن الاختبارات النهائية لجميع المراحل الدراسية للتعليم العام للعام الدراسي 1442هـ ، الذي تضمن الجهود المبذولة من إدارات التعليم بالمنطقة أثناء عملية سير الاختبارات لـ 82299 طالب وطالبة ، التي تمت من خلال توفير التقنيات الحديثة عبر منصة مدرستي.

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما يحظى به التعليم من دعم القيادة الرشيدة وحرصها على مواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات وتوفير الاحتياجات وتسخير الإمكانيات اللازمة، مشيداً بجهود وزارة التعليم. ممثلة بإدارة تعليم المنطقة وما قدموه طيلة العام الدراسي من جهد من خلال منصة مدرستي، متمنياً التوفيق للطلاب والطالبات.

من جانبه ثمن الغامدي ما يجده التعليم من دعم ومتابعة واهتمام من سمو أمير المنطقة .