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خالد بن سلمان: مقابلة ولي العهد جاءت لتؤكد اعتزازنا بوطننا وهويتنا واعتدال سياساتنا

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خالد بن سلمان: مقابلة ولي العهد جاءت لتؤكد اعتزازنا بوطننا وهويتنا واعتدال سياساتنا

خالد بن سلمان: مقابلة ولي العهد جاءت لتؤكد اعتزازنا بوطننا وهويتنا واعتدال سياساتنا
http://almnatiq.net/?p=977502
المناطق - الرياض

أشاد خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، بالمقابلة التليفزيونية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.

و قال  الأمير خالد بن سلمان إن مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التلفزيونية جاءت لتؤكد اعتزازنا بوطننا وهويتنا واعتدال سياساتنا وانفتاحنا على الآخر.

وأضاف أنها أكدت على مد يدنا للسلام على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.. فاختصر سموه في ظهوره ما أراد أن يقوله كل السعوديين.

وأوضح أن وطنا طموحا واقتصادا مزدهرا ومجتمعا حيويا، ثلاثية نماء عاشتها السعودية في 5 سنوات لتُصبح “رؤية 2030” واقعًا يتحقق بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد قائد هذه النجاحات ومحقق هذه الإنجازات والذي بفضل من الله ثم بدعمه تحقق الكثير من النجاحات.

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