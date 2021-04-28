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مذكرة تفاهم بين مؤسسة سقاية الأهلية ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية لدعم سقيا الماء في المملكة

مذكرة تفاهم بين مؤسسة سقاية الأهلية ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية لدعم سقيا الماء في المملكة

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مذكرة تفاهم بين مؤسسة سقاية الأهلية ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية لدعم سقيا الماء في المملكة

مذكرة تفاهم بين مؤسسة سقاية الأهلية ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية لدعم سقيا الماء في المملكة
http://almnatiq.net/?p=977513
المناطق - الرياض

 
وقعت مؤسسة سقاية الأهلية مذكرة تفاهم مع مؤسـسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، بهدف تطوير مجالات سقيا الماء، وتلبية احتياجات مناطق المملكة من المياه الصالحة للشرب، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
 
وقَّع المذكرة نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقاية الأهلية سعادة وكيل الوزارة للمياه د. عبدالعزيز بن محارب الشيباني، والرئيس التنفيذي لمؤسـسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية د. خالد بن عبد الرحمن بن سليمان الراجحي.
 
وتستهدف مذكرة التفاهم التعاون بين الطرفين في دعم الأعمال الخيرية والمجتمعية المتعلقة بسقيا الماء، وتبادل الخبرات الإدارية والعلمية المتعلقة بإنتاج وإيصال المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى التعاون في إقامة الحملات التوعوية والتثقيفية الخاصة بترشيد المياه.
 
يُذكر أن مؤسسة سقاية الأهلية تأسست بقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 4/3/1442هـ، ويرأس مجلس الأمناء معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وتهدف المؤسسة إلى تنظيم استقبال وصرف تبرعات ومساهمات القطاع الخاص والجمعيات الخيرية وفاعلي الخير والشركات، لإقامة مشروعات المياه لسقيا القرى والهجر وموارد البادية والمواقع المحتاجة إلى مياه الشرب في مناطق المملكة كافة.

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