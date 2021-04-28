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مستشفيات وعيادات تطمن بصحة بيشة تحصل على أعلى تقييم في مؤشرات الزائر السري في الربع الأول من عام 2021

مستشفيات وعيادات تطمن بصحة بيشة تحصل على أعلى تقييم في مؤشرات الزائر السري في الربع الأول من عام 2021

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مستشفيات وعيادات تطمن بصحة بيشة تحصل على أعلى تقييم في مؤشرات الزائر السري في الربع الأول من عام 2021

مستشفيات وعيادات تطمن بصحة بيشة تحصل على أعلى تقييم في مؤشرات الزائر السري في الربع الأول من عام 2021
http://almnatiq.net/?p=977520
المناطق - عسير

نجحت صحة بيشة في تحقيق أعلى نسبة في مؤشرات الزائر السري خلال الربع الأول من عام 2021.

وأوضحت صحة بيشة بأن مستشفى الولادة والأطفال حصل على أعلى نسبة تقييم على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة بمعدل 89.47% ، وأيضاً مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة ببيشة الذي حصل على نسبة 86% ، خلال الربع الأول من عام 2021م، في الخدمات المقدمة في هذه المستشفيات.

كما حققت عيادات تطمن بصحة بيشة أفضل الخدمات للمستفيدين، بعد حصولهم على أعلى تقييم لعيادات تطمّن خلال الربع الأول من عام 2021م بمعدل 97% ضمن التقرير الخاص بالزائر السري لأعلى المراكز تقييمًا.

وأوضحت صحة بيشة ، أنها مستمرة في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بأفضل المستويات، وأن جميع فرق العمل مستمرة في اداء مهمتها وتطوير أساليب العمل اللازمة لمواجهة هذه الجائحة بشكل مستمر وفق منظومة وبرامج وزارة الصحة.

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