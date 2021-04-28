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أمانة الجوف تدشن مشروع مكافحة آفات الصحة العامة بـ14 آلية مجهزة

أمانة الجوف تدشن مشروع مكافحة آفات الصحة العامة بـ14 آلية مجهزة

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أمانة الجوف تدشن مشروع مكافحة آفات الصحة العامة بـ14 آلية مجهزة

أمانة الجوف تدشن مشروع مكافحة آفات الصحة العامة بـ14 آلية مجهزة
http://almnatiq.net/?p=977523
المناطق - الجوف

‏دشنت أمانة منطقة الجوف مشروع الاصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة بأربعة عشرة آلية حديثة، ضمن استعداداتها المتواصلة لتنفيذ خطتها لمكافحة آفات الصحة العامة ومعالجة تجمعات المياه والمستنقعات للحد من تكاثر وتوالد الآفات وما يترتب عليها من آثار صحية.
وأوضح وكيل الأمين للخدمات الدكتور محمد بن عبيد العنزي, أن الآليات الأربعة عشرة تحتوي على أحدث أجهزة ومستلزمات مكافحة آفات الصحة العامة منها ثلاث آليات ضباب حراري وثلاث آليات مزودتان بأجهزة رذاذ متناهي الصغر بأحدث المواصفات للمساعدة على تنفيذ المهام الميدانية، وثلاث مركبات رش مبيد عادي، وخمس آليات رصد واستكشاف آفات الصحة العامة, و15 جهاز محمول لمكافحة آفات الصحة، و20 عاملاً في هذه الآليات، مؤكداً حرص الأمانة على تسخير جميع الإمكانيات والمعدات والتجهيزات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين من خلال الأعمال الميدانية.

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