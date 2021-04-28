جامعة شقراء تستلهم من رؤية 2030 في الذكرى الخامسة لإطلاقها وتعيد الهيكلة وتحقق مجموعة من الإنجازات

انطلاقًا من روح رؤية 2030 التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قبل خمس سنوات، تسعى جامعة شقراء، لإعادة هيكلة إداراتها وكلياتها وتخصصاتها بما يتماشى مع توجهات وأهداف الرؤية التي تسعى لتطوير التعليم والبحث العلمي، ووفقًا لما تضمنته رؤية 2030، حيث تشمل الرؤية توجهًا بإعادة هيكلة المناهج التعليمية والتخصصات الجامعية بما يتواءم مع الرؤية وبما يحافظ على القيم الوطنية.

كما تمكنت الجامعة في ذات السياق، وخلال فترة وجيزة، من تحقيق مجموعة من الإنجازات في عدة مجالات متنوعة على الصعيد المحلي، وذلك بعد الخطوات المتسارعة التي تتخذها الجامعة لإرساء منظومة عمل مؤسسي تسهم في تحديث وتطوير الأساليب التعليمية المستخدمة، وتحقيق معدلات أعلى من الجودة من خلال برامج أكاديمية معتمدة مع خطة مكتملة لإعادة هيكلة كافة جهات الجامعة بما يضمن تأديتها للأدوار المنوطة بها بمهنية عالية، ولتساهم الجامعة بدورها مع مختلف الجامعات السعودية في تحقيق رؤية المملكة 2030.

إعادة الهيكلة:

تعمل الجامعة حاليًا وبشكل متواصل على مشروع إعادة الهيكلة، وهو مشروع وطني تقوم به جميع الجامعات السعودية، نسعى من خلاله إلى إعادة هيكلة الكليات والأقسام والتخصصات بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 الطموحة وذلك من خلال عدة خطوات منها:

وضع خطة تنفيذية محكمة للانتقال من الاعتماد المؤسسي المشروط الى الاعتماد المؤسسي الكامل.

ضمان جودة المخرجات التعليمية وحوكمة الممارسات المؤسسية بشكل شمولي.

العمل على وضع خطة تنفيذية لتجهيز وتهيئة برامج درجة البكالوريوس المختلفة في الجامعة لتأهيلها للحصول على الاعتمادات البرامجية المحلية والدولية.

تبني مشاريع ومبادرات عدة لتعزيز المشاركة المجتمعية مع محيطها في المجتمع المحلي سواءً في شقراء أو فروع الجامعة المختلفة

التفاعل مع الاحتياجات الثقافية والاجتماعية في سبيل تعزيز الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة.

الاعتماد المؤسسي:

وجاء الاعتماد المؤسسي الذي حصلت عليه الجامعة مؤخرًا من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة، كأحد ثمار هذه الجهود المبذولة والعمل الدؤوب الذي تنفذه لجان نوعية متخصصة تم تشكيلها من كفاءات متميزة تم اختيارها بدقة لمراجعة وتحقيق كافة متطلبات الاعتماد المؤسسي.

وهذا الإنجاز يعتبر خطوة على طريق التميز والتطوير لمنظومة العمل داخل الجامعة، وأساس متين للبناء عليه للوصول بالجامعة إلى مكانة متقدمة تليق بها بين الجامعات السعودية، وتحقيق مزيدٍ من الإنجازات في المرحلة المقبلة بإذن الله، كما أن هذا الإنجاز يؤكد أن لدى الجامعة رؤية طموحة لتطوير شامل على كل المحاور المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030.

المركز الـ ٦ في رخصة المهن الصحية:

وحصلت الجامعة، ممثلة في كليتي الطب بشقراء والدوادمي، على المركز السادس بنسبة اجتياز بلغت 95 % في إحصائية أداء خريجي الجامعات والكليات في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهنة الطب البشري، وفقًا للإعلان الذي صدر عن هيئة التخصصات الصحية، واحتوى على نسب النجاح ومتوسط درجات طلاب الجامعات والكليات السعودية في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهن الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة، خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 28 فبراير 2021م.

ويؤكد هذا الإنجاز على جودة مخرجات كليتي الطب بالجامعة، وأن الجامعة تسعى دائما إلى تكثيف جهودها لتعزيز مهارات الكوادر الطبية وتأهيلهم وفقا لأعلى المعايير الدولية بما يضمن الارتقاء بالقطاع الصحي ومواجهة كافة الطوارئ والمستجدات وتخريج كوادر وطنية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.

المركزين الأول والثالث في “هاكاثون طيبة”:

وفي إنجاز جديد، حققت طالبات كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالجامعة، المركزين الأول والثالث في “هاكاثون طيبة” الذي أقامته جامعة طيبة عن بًعد من بين أكثر من 300 طالب وطالبة مثلوا أكثر من 20 جامعة سعودية، حيث شاركت الجامعة من خلال عدة فرق، حيث نجح الفريق المكون من الطالبات شموع فرز العتيبي، والهنوف عمر العصيمي، ميان نواف الشعلان، وعبير محمد المطيري، في الحصول على المركز الأول في محور الصحة الرقمية، وذلك من خلال مشروع عبارة عن تطبيق لتوفير الحماية للأطباء والممرضين من الإصابة بالعدوى كوفيد 19 أثناء الاختلاط بالمرضى، وتوفير الرعاية الكاملة لمريض كورونا في حجره المنزلي وإنقاذه سريعًا عند الخطر.

كما تمكن الفريق المكون من الطالبات: “ريماس حمد المحيميد، وفاطمة عبد الرحمن الغامدي، وسارة سلطان العصيمي”، من الحصول على المركز الثالث في محور المجتمع السيبراني، من خلال مشروعهن الذي حمل عنوان “سايبر كيدز: لعبة لزيادة الوعي بالأمن السيبراني وأساسياته لدى الأطفال”، والذي استهدف الأطفال من سن 6-8 سنوات، بهدف تطوير معرفتهم حول الأمن السيبراني وتعليمهم كيفية تصفح الويب بأمان.

المركز السادس في مؤشر الأداء الرياضي:

حققت الجامعة المركز السادس على مستوى الجامعات السعودية في مؤشر الأداء للموسم العاشر من منافسات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للعام الجامعي 1442هـ من بين 31 كلية وجامعة أهلية وحكومية.