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«الغذاء والدواء» تُعلق على فيديو متداول يزعم احتواء جميع العطور على مواد مُضرة

«الغذاء والدواء» تُعلق على فيديو متداول يزعم احتواء جميع العطور على مواد مُضرة
http://almnatiq.net/?p=977529
المناطق_ الرياض

أصدرت هيئة الغذاء والدواء بياناً كشفت فيه حقيقة ما ورد في مقطع يدعي أن جميع العطور حتی الأصلية والماركات تحتوي على أكثر من 6 مواد مضرة.

وقالت الهيئة في بياناها : ” ادعاء أن جميع العطور حتى الأصلية والماركات ( لم يحدد ماركة معينة ) تحتوي على مواد الفثاليت والاسيتالدهايد الممنوعة غير صحيح، حيث يمنع ادراج أو تداول أي منتج عطري يحتوي على هذا المواد نظرا لمخالفتها لائحة اشتراطات السلامة SFDA.CO/GS01943:2016 ( ضمن المواد الممنوعة ).

وأضافت : ” وفي حال مطابقة العطر للائحة اشتراطات السلامة فإنه يعتبر آمن عند ملامسته للجلد، ولا يتم ادراج أي منتج تجميلي بالهيئة دون معرفة مكوناته التي يجب ان تكون خالية من المواد المحظورة وملتزمة بالحدود المسموحة للمواد المقيدة في العطور بالإضافة الى المراقبة المستمرة بعد التسويق ضمن برامج التفتيش الدورية التي تقوم بها الفرق الميدانية بالهيئة.”

وأوضحت أنه فيما يتعلق بأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تعفي منتجي العطور من دراسة الآثار الصحية لهذه المواد فالنظام المتبع في المملكة العربية السعودية هو تبني للنظام الأوروبي المتمثل في لائحة اشتراطات السلامة SFDA.CO/GS01943:2016 والذي يمنع استخدام العطور التي تحتوي على مادتي الاستيالدهايد والفثاليت الممنوعة، بينما يختلف النظام في الولايات المتحدة الامريكية حيث تلتزم كل شركة قانونية بسلامة المواد في منتجات التجميل في حال ثبوت أي اضرار لمنتجات العطور الخاصة بها .

وأكدت الهيئة أنها دائما ما تنصح المستهلك بتجنب شراء العطور من مصادر مجهولة والحرص على الشراء من منافذ البيع الموثوقة والتي يمكن تعقبها والتحقق من مكوناتها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو يدعي أن العطور تحتوي على مواد ممنوعة منها الفثاليت والاسيتالدهايد، ويجب عدم تعطير الجسم والاكتفاء برشها على الملابس لضمان سلامتها، وأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تعفي منتجي العطور من دراسة الآثار الصحية للمواد المركبة للعطور.

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