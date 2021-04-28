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شؤون الحرمين الشريفين تطلق مبادرة “حرمًا آمنًا” لقاصدات المسجد الحرام

شؤون الحرمين الشريفين تطلق مبادرة “حرمًا آمنًا” لقاصدات المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=977535
المناطق_واس

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في وكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية مبادرة (حرمًا آمنًا) التي تهدف إلى توعية المعتمرات والقاصدات لبيت الله الحرام بالإجراءات الاحترازية، عبر “باركود” خاص يتم مسحه لتمكينهن من أداء مناسكهِن التعبدية بكل يسر وسهولة.

وأوضحت مديرة إدارة الساحات وخدمات التنقل النسائية غدير بنت محمد الشبي بأن المبادرة تحث على اتباع الإجراءات الاحترازية من خلال إحضار السجاد الخاص للصلاة، والاهتمام بطهارة المكان، والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى استخدام المعقمات والكمامات، مشيرةً إلى أن الإدارة قامت بتوزيع وجبات الإفطار على قاصدات المسجد الحرام، وأدوات الإجراءات الاحترازية.

وأبانت الشبي أن المبادرة جاءت من قبل منسوبات الإدارة وهن يرتدين شعارًا خاصًّا باسم الإدارة والمبادرة، منذ بداية شهر رمضان المبارك في المسعى “الصفا والمروة” وساحات المسجد الحرام.

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