‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القوات البحرية المصرية ويقلده ⁧‫وسام الملك عبدالعزيز‬⁩ من الدرجة الأولى

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قلّد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، معالي قائد القوات البحرية المصرية الفريق البحري أحمد خالد حسن.

وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس هيئة الأركان العامة اليوم, لمعالي قائد القوات البحرية المصرية، وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين وخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر الاستقبال معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.