احدث الأخبار

‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القوات البحرية المصرية ويقلده ⁧‫وسام الملك عبدالعزيز‬⁩ من الدرجة الأولى
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة
أبرز المواد
 موارد الرياض تحرر47 مخالفة وانذار اغلبها في انشطة الذهب والملابس النسائية
أبرز المواد
 أمطار متفرقة على منطقة الباحة
أبرز المواد
 ما إساءة الاستخدام في التأمين الطبي؟.. «الضمان الصحي» يجيب
أبرز المواد
 إغلاق 13 منشأة بطبرجل لمخالفتها الأشتراطات البلدية
أبرز المواد
 الأمير تركي بن محمد بن فهد: بعد نظر سمو ولي العهد ستكون عنصراً داعماً ورافداً رئيسياً لتعزيز مكانة المملكة والارتقاء بها عالمياً
أبرز المواد
 احترازيًّا.. إغلاق مؤقت لطريق الهدا في الاتجاهين بسبب الأمطار
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح
أبرز المواد
 ولائم الموائد الرمضانية .. موروث يحييه أهالي منطقة الجوف
أبرز المواد
 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تطلق مبادرة تيسير نقل المعتمرين والمصلين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القوات البحرية المصرية ويقلده ⁧‫وسام الملك عبدالعزيز‬⁩ من الدرجة الأولى

‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القوات البحرية المصرية ويقلده ⁧‫وسام الملك عبدالعزيز‬⁩ من الدرجة الأولى

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة

أبرز المواد
موارد الرياض تحرر47 مخالفة وانذار اغلبها في انشطة الذهب والملابس النسائية

موارد الرياض تحرر47 مخالفة وانذار اغلبها في انشطة الذهب والملابس النسائية

أبرز المواد

‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القوات البحرية المصرية ويقلده ⁧‫وسام الملك عبدالعزيز‬⁩ من الدرجة الأولى

‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القوات البحرية المصرية ويقلده ⁧‫وسام الملك عبدالعزيز‬⁩ من الدرجة الأولى
http://almnatiq.net/?p=977578
المناطق_ الرياض

قلّد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، معالي قائد القوات  البحرية المصرية الفريق البحري أحمد خالد حسن.
 وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.
جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس هيئة الأركان العامة اليوم, لمعالي قائد القوات البحرية المصرية، وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين وخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.
حضر الاستقبال معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

روابط ذات صلة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة
أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة
موارد الرياض تحرر47 مخالفة وانذار اغلبها في انشطة الذهب والملابس النسائية

موارد الرياض تحرر47 مخالفة وانذار اغلبها في انشطة الذهب والملابس النسائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*