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“الشؤون الإسلامية” تغلق 34 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق وتعيد فتح 39 مسجداً

“الشؤون الإسلامية” تغلق 34 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق وتعيد فتح 39 مسجداً

أبرز المواد
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“الشؤون الإسلامية” تغلق 34 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق وتعيد فتح 39 مسجداً

“الشؤون الإسلامية” تغلق 34 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق وتعيد فتح 39 مسجداً
http://almnatiq.net/?p=977585
المناطق_واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 34 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق بعد ثبوت 34 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 81 يوماً 901 مسجد، فُتح 862 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة قاصدي بيوت الله.
وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة تسعة بمنطقة الرياض, وسبعة بمنطقة مكة المكرمة, وسبعة بمنطقة القصيم, وثلاثة بمنطقة الشرقية, وثلاثة بمنطقة جازان, واثنان بمنطقة المدينة المنورة, ومسجد بمنطقة الباحة, ومسجد بمنطقة نجران, ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.
وأشارت إلى إعادة فتح 39 مسجداً بمنطقة الرياض و 12 مسجداً بمنطقة مكة المكرمة, وخمسة بمنطقة القصيم, وثلاثة بمنطقة تبوك, وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية, واثنين بمنطقة عسير, ومسجد بمنطقة الشرقية, ومسجد بمنطقة الباحة, وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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