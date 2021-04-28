احدث الأخبار

فروع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية تنفذ (7489) جولة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 أمانة تبوك تنفذ أكثر من 22 ألف جولة رقابية خلال النصف الأول من رمضان
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تغلق 34 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق وتعيد فتح 39 مسجداً
أبرز المواد
 ‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القوات البحرية المصرية ويقلده ⁧‫وسام الملك عبدالعزيز‬⁩ من الدرجة الأولى
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة
أبرز المواد
 موارد الرياض تحرر47 مخالفة وانذار اغلبها في انشطة الذهب والملابس النسائية
أبرز المواد
 أمطار متفرقة على منطقة الباحة
أبرز المواد
 ما إساءة الاستخدام في التأمين الطبي؟.. «الضمان الصحي» يجيب
أبرز المواد
 إغلاق 13 منشأة بطبرجل لمخالفتها الأشتراطات البلدية
أبرز المواد
 الأمير تركي بن محمد بن فهد: بعد نظر سمو ولي العهد ستكون عنصراً داعماً ورافداً رئيسياً لتعزيز مكانة المملكة والارتقاء بها عالمياً
أبرز المواد
 احترازيًّا.. إغلاق مؤقت لطريق الهدا في الاتجاهين بسبب الأمطار
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

فروع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية تنفذ (7489) جولة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

فروع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية تنفذ (7489) جولة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
أمانة تبوك تنفذ أكثر من 22 ألف جولة رقابية خلال النصف الأول من رمضان

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 22 ألف جولة رقابية خلال النصف الأول من رمضان

أبرز المواد
“الشؤون الإسلامية” تغلق 34 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق وتعيد فتح 39 مسجداً

“الشؤون الإسلامية” تغلق 34 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق وتعيد فتح 39 مسجداً

أبرز المواد
‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القوات البحرية المصرية ويقلده ⁧‫وسام الملك عبدالعزيز‬⁩ من الدرجة الأولى

‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القوات البحرية المصرية ويقلده ⁧‫وسام الملك عبدالعزيز‬⁩ من الدرجة الأولى

أبرز المواد

فروع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية تنفذ (7489) جولة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

فروع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية تنفذ (7489) جولة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=977588
المناطق_واس

نفذت فروع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال شهر رمضان الجاري (7489) جولة ميدانية على المنشآت التجارية، شملت المجمعات والأسواق التجارية ومراكز صيانة السيارات لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وجرى خلال الجولات الرقابية مخالفة (435) منشأة غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، فيما تواصل الفرق الرقابية الميدانية أعمالها على مدار الساعة، للتأكد من تطبيق البرتوكولات الوقائية، ومنع دخول غير الملتزمين بالكمامات الطبية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتفعيل تطبيق (توكلنا)، وتأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.

روابط ذات صلة

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 22 ألف جولة رقابية خلال النصف الأول من رمضان

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 22 ألف جولة رقابية خلال النصف الأول من رمضان
“الشؤون الإسلامية” تغلق 34 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق وتعيد فتح 39 مسجداً

“الشؤون الإسلامية” تغلق 34 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق وتعيد فتح 39 مسجداً
‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القوات البحرية المصرية ويقلده ⁧‫وسام الملك عبدالعزيز‬⁩ من الدرجة الأولى

‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القوات البحرية المصرية ويقلده ⁧‫وسام الملك عبدالعزيز‬⁩ من الدرجة الأولى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*