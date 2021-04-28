أمانة تبوك تنفذ أكثر من 22 ألف جولة رقابية خلال النصف الأول من رمضان

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كثفت الفرق الرقابية والتطوعية في أمانة منطقة تبوك ، وبلدياتها أعمالها الميدانية وجولاتها الرقابية الصحية على المنشآت الغذائية، ومراكز التموين خلال النصف الأول من ‫شهر رمضان المبارك، حيث جرى تنفيذ 22527 جولة رقابية .

وشملت الجولات الرقابية جميع المطاعم والمطابخ والمخابز ومحال المواد الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة والمواد الأولية لتحضير الطعام ، كما جرى خلال الجولات الرقابية منذ بداية شهر رمضان وحتى الـ 16 منه، رصد 247 مخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال متابعة تطبيق الأسواق والمنشآت التجارية للاشتراطات الصحيّة , بالإضافة إلى إغلاق 212 منشأة تجارية لإخلالها باشتراطات الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشددت الأمانة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الوقائية ، وأن الإغلاق الفوري وتطبيق بنود لوائح وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الجزائية سيتم بحق المخالفين من خلال العمليات المركزية والطوارئ عبر الرقم 940.