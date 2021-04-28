شرطة مكة المكرمة: القبض على (10) مقيمين قاموا بتجهيز مستودع لتصنيع مواد التنظيف وتعبئتها ووضع ملصقات لشركة متخصصة عليها لتضليل المستهلكين

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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاحتيال المالي وتعقب مرتكبيها بالمنطقة، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن إدارة البحث والتحريات، بمشاركة أمانة المنطقة والجهة المختصة بوزارة التجارة، من القبض على (10) مقيمين، (6) من الجنسية الباكستانية، و(4) من الجنسية البنجلادشية، أحدهم مخالف لنظام الإقامة، في العقدين الثالث والرابع من العمر، قاموا بتجهيز مستودع لتصنيع مواد التنظيف وتعبئتها داخل عبوات، ووضع ملصقات لشركة متخصصة عليها لتضليل المستهلكين، وبيعها بمبالغ زهيدة في مواقع مختلفة بمحافظة جدة، وعثر بحوزتهم على (4986) عبوة. وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.