ضربات موجعة.. «التحالف» يدمر تعزيزات ومخازن أسلحة للحوثي باليمن

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نفذ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، غارات مكثفة على تعزيزات وآليات للميليشيا، ومخازن أسلحة تابعة لها، بجبهات «المشجح، والكسارة وصرواح»، ما أسفر عن تدميرها.

وصد الجيش اليمني، هجوما للميليشيا الحوثية في جبهة صرواح، لتدور معارك ضارية استغرقت خمس ساعات، مُني فيها الانقلابيون بالهزيمة، وتكبدوا خسائر بشرية ومادية كبيرة، بحسب موقع «سبتمبر.نت» التابع للجيش اليمني.

وتواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، الانتصارات على الميليشيات الحوثية وتكبيدها هزائم قاسية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

ودفعت الميليشيات، بعدد كبير من عناصرها، لمحاولة التقدم ميدانيا، بينما واجهها الجيش اليمني، وتمكن من تحييدها.