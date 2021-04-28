احدث الأخبار

ضربات موجعة.. «التحالف» يدمر تعزيزات ومخازن أسلحة للحوثي باليمن
أبرز المواد
 مجلس شباب عسير يدشن بطاقة التخفيضات «مزايا»
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: القبض على (10) مقيمين قاموا بتجهيز مستودع لتصنيع مواد التنظيف وتعبئتها ووضع ملصقات لشركة متخصصة عليها لتضليل المستهلكين
أبرز المواد
 فروع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية تنفذ (7489) جولة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 أمانة تبوك تنفذ أكثر من 22 ألف جولة رقابية خلال النصف الأول من رمضان
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تغلق 34 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق وتعيد فتح 39 مسجداً
أبرز المواد
 ‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القوات البحرية المصرية ويقلده ⁧‫وسام الملك عبدالعزيز‬⁩ من الدرجة الأولى
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة
أبرز المواد
 موارد الرياض تحرر47 مخالفة وانذار اغلبها في انشطة الذهب والملابس النسائية
أبرز المواد
 أمطار متفرقة على منطقة الباحة
أبرز المواد
 ما إساءة الاستخدام في التأمين الطبي؟.. «الضمان الصحي» يجيب
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

ضربات موجعة.. «التحالف» يدمر تعزيزات ومخازن أسلحة للحوثي باليمن

ضربات موجعة.. «التحالف» يدمر تعزيزات ومخازن أسلحة للحوثي باليمن

أبرز المواد
مجلس شباب عسير يدشن بطاقة التخفيضات «مزايا»

مجلس شباب عسير يدشن بطاقة التخفيضات «مزايا»

أبرز المواد
شرطة مكة المكرمة: القبض على (10) مقيمين قاموا بتجهيز مستودع لتصنيع مواد التنظيف وتعبئتها ووضع ملصقات لشركة متخصصة عليها لتضليل المستهلكين

شرطة مكة المكرمة: القبض على (10) مقيمين قاموا بتجهيز مستودع لتصنيع مواد التنظيف وتعبئتها ووضع ملصقات لشركة متخصصة عليها لتضليل المستهلكين

أبرز المواد
فروع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية تنفذ (7489) جولة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

فروع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية تنفذ (7489) جولة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

أبرز المواد

ضربات موجعة.. «التحالف» يدمر تعزيزات ومخازن أسلحة للحوثي باليمن

ضربات موجعة.. «التحالف» يدمر تعزيزات ومخازن أسلحة للحوثي باليمن
http://almnatiq.net/?p=977604
المناطق_متابعات

نفذ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، غارات مكثفة على تعزيزات وآليات للميليشيا، ومخازن أسلحة تابعة لها، بجبهات «المشجح، والكسارة وصرواح»، ما أسفر عن تدميرها.

وصد الجيش اليمني، هجوما للميليشيا الحوثية في جبهة صرواح، لتدور معارك ضارية استغرقت خمس ساعات، مُني فيها الانقلابيون بالهزيمة، وتكبدوا خسائر بشرية ومادية كبيرة، بحسب موقع «سبتمبر.نت» التابع للجيش اليمني.

وتواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، الانتصارات على الميليشيات الحوثية وتكبيدها هزائم قاسية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

ودفعت الميليشيات، بعدد كبير من عناصرها، لمحاولة التقدم ميدانيا، بينما واجهها الجيش اليمني، وتمكن من تحييدها.

روابط ذات صلة

مجلس شباب عسير يدشن بطاقة التخفيضات «مزايا»

مجلس شباب عسير يدشن بطاقة التخفيضات «مزايا»
شرطة مكة المكرمة: القبض على (10) مقيمين قاموا بتجهيز مستودع لتصنيع مواد التنظيف وتعبئتها ووضع ملصقات لشركة متخصصة عليها لتضليل المستهلكين

شرطة مكة المكرمة: القبض على (10) مقيمين قاموا بتجهيز مستودع لتصنيع مواد التنظيف وتعبئتها ووضع ملصقات لشركة متخصصة عليها لتضليل المستهلكين
فروع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية تنفذ (7489) جولة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

فروع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية تنفذ (7489) جولة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*