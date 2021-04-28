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جمعية حقل الخيرية تُوزِّع أكثر من 6400 وجبة صائم في النصف الأول من رمضان

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جمعية حقل الخيرية تُوزِّع أكثر من 6400 وجبة صائم في النصف الأول من رمضان

جمعية حقل الخيرية تُوزِّع أكثر من 6400 وجبة صائم في النصف الأول من رمضان
http://almnatiq.net/?p=977607
المناطق_تبوك

وزّعت الجمعية الخيرية في محافظة حقل 6450 وجبة إفطار متكاملة للصائمين وإيصالها إلى منازلهم منذ بداية شهر رمضان، بمشاركة المتطوعين من أبناء المحافظة ضمن مشروع إفطار صائم.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية فرج بن نصار العمراني أن آلية عمل مشروع إفطار صائم تبدأ بتجهيز الوجبات الجافة والساخنة وتحديد وفرز نقاط التوزيع وتوزيع الفرق التطوعية على المواقع ومن ثم البدء بتوزيع الوجبات الطازجة على الصائمين من خلال إيصالها إلى منازلهم يومياً مع التقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية مشيراً إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من المشروع وصل إلى أكثر من 3200 أسرة.

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