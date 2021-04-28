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تأهيل وتمكين أكثر من 4600 مستفيداً ومستفيدة بجمعية إنسان خلال العام الماضي

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تأهيل وتمكين أكثر من 4600 مستفيداً ومستفيدة بجمعية إنسان خلال العام الماضي

تأهيل وتمكين أكثر من 4600 مستفيداً ومستفيدة بجمعية إنسان خلال العام الماضي
http://almnatiq.net/?p=977615
المناطق_ الرياض

حرصت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) على تأهيل وتمكين وتوظيف أبنائها المستفيدين، وذلك انطلاقا من توجهها لتفعيل الرؤية الوطنية 2030 في مجال التنمية الاجتماعية، والانتقال بالمستفيدين من الرعوية إلى التنموية والمنتجة ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لأبناء وأسر الجمعية ، وتمكينهم من الإنتاج، وخلق فرص عمل لهم.

وتسعى الجمعية عبر برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان إلى ترسيخ أهمية العمل في نفوس الأبناء لينشئوا معتمدين على أنفسهم ومنتجين في مجتمعهم، إضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم ومساعدتهم في الحصول على وظائف، حيث تقوم الجمعية بالاتصال بمراكز التدريب الحكومية والأهلية، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في التدريب والتوظيف، كالمعاهد الخاصة، والشركات الأهلية، مما يهيئ لهم العديد من الفرص في مجالات تدريبية ووظيفية واسعة، وتحرص الجمعية على تقديم التوجيه والإرشاد الوظيفي للأبناء من خلال إعطائهم ندوات وورش عمل قبل إلحاقهم بالوظائف.

وفي هذا الإطار فقد بلغ إجمالي المستفيدين من برامج التوظيف والتأهيل والتمكين بالجمعية خلال العام الماضي 4644مستفيداً ومستفيدة ، حيث ألحقت الجمعية 249 مستفيداً بسوق العمل، من خلال التعاون مع 56 جهة توظيف ، فيما التحق 324 مستفيداً ومستفيدة بالدبلومات والتدريب المنتهي بالتوظيف ، من خلال التعاون مع 8 جهات تدريبية ، كما استفاد 3660 مستفيداً ومستفيدة ، من الدورات التدريبية وبلغ عددها 131 دورة تدريبية وتطويرية . فيما استفاد 298 طالبا وطالبة من التعليم الأهلي من خلال التعاون مع 10 جهات تعليمية، كما مكنت الجمعية 113 مستفيدا ومستفيدة من افتتاح مشاريع خاصة بهم .

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