نائب أمير منطقة حائل يزور مقر نادي الطائي

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زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم، مقر نادي الطائي , وكان في استقبال سموه, رئيس نادي الطائي تركي بن عبدالمحسن الضبعان, وأعضاء مجلس الإدارة, ورئيس أعضاء شرف الطائي المهندس سعود الصقيه.

والتقى سموه بلاعبي الفريق الأول والجهاز الفني والإداري مستمعين إلى كلمات تحفيزية من سموه قبل لقاء الفريق القادم في الدوري، نقل من خلالها تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل, مؤكداً سموه أهمية مضاعفة الجهود خلال المباريات المتبقية من الدوري وتمنى لهم التوفيق.

من جهته أعرب رئيس نادي الطائي عن شكره وامتنانه للمتابعة الدائمة من سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه, وعن اعتزاز منسوبي الطائي أعضاء شرف وإدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير بهذه الزيارة لسمو نائب أمير المنطقة ومؤازرته وتحفيزه.

وأكد الضبعان أن الجميع يدرك أهمية المرحلة، والكل بروح واحدة يسعى لتحقيق المأمول, داعياً الله أن يكلل المساعي بالتوفيق وأن تتحقق في النهاية آمال أبناء الطائي.