احدث الأخبار

الخارجية الأمريكية : المبعوث الأمريكي الخاص باليمن سيجري محادثات في زيارته للمملكة
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على مقيم قام بعمليات سلب لعملاء المصارف والبنوك
أبرز المواد
 النصر يلتقي الهلال في نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة
أبرز المواد
 نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف يلتقي قائد القوات البحرية المصرية
أبرز المواد
 الفريق العمرو يفتتح ورشة عمل “السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل” عبر تقنية الاتصال المرئي
أبرز المواد
 هيئة كبار العلماء: تأكيد سمو ولي العهد بأن دستور المملكة ومنهجها الدائم هو كتاب الله من الأسس التي قامت عليها المملكة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يرعى حفل ملتقى رجال الأعمال لدعم مركز التوحد بالمنطقة
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة حائل يزور مقر نادي الطائي
أبرز المواد
 النيابة العامة تحدِّد المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفات نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية
أبرز المواد
 رئيس غرفة الشرقية: ولي العهد .. حوار الحاضر والمستقبل
أبرز المواد
 تأهيل وتمكين أكثر من 4600 مستفيداً ومستفيدة بجمعية إنسان خلال العام الماضي
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكياً بترقية 50 قاضيًا بديوان المظالم
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

الخارجية الأمريكية : المبعوث الأمريكي الخاص باليمن سيجري محادثات في زيارته للمملكة

الخارجية الأمريكية : المبعوث الأمريكي الخاص باليمن سيجري محادثات في زيارته للمملكة

أبرز المواد
شرطة الرياض: القبض على مقيم قام بعمليات سلب لعملاء المصارف والبنوك

شرطة الرياض: القبض على مقيم قام بعمليات سلب لعملاء المصارف والبنوك

أبرز المواد
النصر يلتقي الهلال في نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة

النصر يلتقي الهلال في نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة

أبرز المواد
نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف يلتقي قائد القوات البحرية المصرية

نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف يلتقي قائد القوات البحرية المصرية

أبرز المواد

الفريق العمرو يفتتح ورشة عمل “السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل” عبر تقنية الاتصال المرئي

الفريق العمرو يفتتح ورشة عمل “السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل” عبر تقنية الاتصال المرئي
http://almnatiq.net/?p=977636
المناطق- الرياض

افتتح معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أمس، ورشة عمل “السلامة المهنية في بيئات العمل”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين.
وناقشت الورشة ثلاثة محاور رئيسة، أولها البرامج والمبادرات الوطنية “البرنامج الوطني الإسترتيجي للسلامة والصحة المهنية نموذجاً”، فيما ناقش المحور الثاني “التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في تعزيز السلامة والصحة في بيئات العمل المختلفة”، وتناول المحور الثالث “مسؤولي السلامة ودورهم لتغيير ثقافة السلامة وتقليل مخاطر بيئة العمل”. وتهدف الورشة إلى الوقوف على واقع السلامة والصحة المهنية في بيئة عمل الدفاع المدني، ومعرفة أسباب المخاطر وإجراءات مواجهتها، وتعزيز الوعي لدى العاملين في الدفاع المدني لاتباع معايير السلامة المهنية.

روابط ذات صلة

الخارجية الأمريكية : المبعوث الأمريكي الخاص باليمن سيجري محادثات في زيارته للمملكة

الخارجية الأمريكية : المبعوث الأمريكي الخاص باليمن سيجري محادثات في زيارته للمملكة
شرطة الرياض: القبض على مقيم قام بعمليات سلب لعملاء المصارف والبنوك

شرطة الرياض: القبض على مقيم قام بعمليات سلب لعملاء المصارف والبنوك
النصر يلتقي الهلال في نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة

النصر يلتقي الهلال في نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*